BERLINER MORGENPOST: Die falschen Schwerpunkte / Leitartikel von Andreas Abel zu Justizsenator Behrendt

Dirk Behrendt setzt offenbar die falschen

Schwerpunkte. Sein Amtsbereich umfasst Justiz, Verbraucherschutz und

Antidiskriminierung. Die Kritik, er profiliere sich vor allem auf den

beiden letzten Feldern, äußern inzwischen auch Mitarbeiter seiner

eigenen Verwaltung. Der Grünen-Politiker muss sich vor allem um die

Justiz kümmern, darf sich nicht als „Schönwetter-Senator“ gerieren.

Um Sicherheitslücken im Justizvollzug zu schließen, sind vor allem

Investitionen notwendig – in Technik und in Personal. Um mehr

Mitarbeiter muss ein Senator in Haushaltsberatungen kämpfen. Die

wurden für den Etat 2018/2019 erst kurz vor Weihnachten beendet.

Nicht nur Gewerkschaftsvertreter halten den dort vorgesehenen

Personalzuwachs für unzureichend. Hat sich Behrendt ausreichend für

die Justiz stark gemacht? Das muss er unter Beweis stellen, das

erwarten die Berliner.

Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/212997891

