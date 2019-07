BERLINER MORGENPOST: Die Not im Lehrerzimmer / Kommentar von Jens Anker

Die Not ist groß an Berlins Schulen. Händeringend

werden Lehrer gesucht, um den Bedarf zu decken. Unter einer großen

Kraftanstrengung hat es Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) nun

geschafft, 3000 neue Lehrer einzustellen. Aber das ist auch die

einzige gute Nachricht daran. Denn mehr als jeder zehnte neue Lehrer

ist ein Quereinsteiger, das heißt, er oder sie hat noch nicht vor

einer Klasse gestanden. Eine Lösung könnte es sein, wenn alle, die in

Berlin auf Lehramt studieren, auch in den Berliner Schuldienst

wechselten. Aber das ist leider nicht so. Berlin bildet Lehrer vor

allem für den Rest der Republik aus – und viele Berliner

Abiturienten, die gern Lehrer werden würden, warten jahrelang auf

einen Studienplatz. Das war so nicht geplant, als Berlin die Zahl der

Studienplätze stark ausbaute.

