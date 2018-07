BERLINER MORGENPOST: Ein Bonbon für die Ärzte – Leitartikel von Philipp Neumann

Spahn will erreichen, dass Wartezeiten für

Arzttermine kürzer und Sprechstunden ausgeweitet werden. Als

Belohnung dafür sollen die Ärzte mehr Geld bekommen. „Zuckerbrot und

Peitsche“ nennt der Minister das. Auch will er weiter an dem Ziel

seiner Vorgänger arbeiten, dass sich mehr Ärzte auf dem Land

niederlassen. Im Kern sind das alles gute Ziele, von denen man sich

wünschen würde, dass sie längst erreicht sind.

Dass Minister Spahn sich um solche Details kümmert, zeigt leider

überdeutlich, dass Ärzte und Krankenkassen nicht in der Lage sind,

das Offensichtlichste selbst zu regeln – und das, obwohl sie stets

die „Selbstverwaltung“ beschwören und sich staatliche Eingriffe

verbitten. Angesichts ostentativen Nichthandelns bleibt Spahn

offenbar nichts anderes übrig, als Ärzte und Kassen auf Trab zu

bringen.

Das Problem, dass Patienten viel zu lange auf Arzttermine warten

müssen, ist nicht nur gefühlt. Es ist auch nicht nur ein

Service-Problem, wie es die Ärzte darstellen. Es ist oft eine Frage

der Praxisorganisation und der finanziellen Erwartungen der Ärzte.

Und ja, es ist auch ein Problem, dass es in vielen Regionen

tatsächlich zu wenige Ärzte gibt.

Es ist gute Praxis in der Gesundheitspolitik, bei allzu großer

Ratlosigkeit das Portemonnaie zu öffnen. Spahn macht bis zu 600

Millionen Euro locker, damit Ärzte notwendige Behandlungstermine

vermitteln, neue Patienten in ihrer Praxis aufnehmen und

Sprechstunden ohne Termin anbieten. Das alles sind

Selbstverständlichkeiten, die nun mit einem finanziellen Bonbon

versüßt werden. Viel spricht dafür, dass das aus dem Fenster

geworfenes Geld ist.

Eine einheitliche Telefonnummer und eine Erreichbarkeit rund um

die Uhr sollen jetzt dafür sorgen, dass Patienten sich nicht mehr in

die Notaufnahmen setzen. Gut gemacht, kann das für gesetzlich

Versicherte ein echter Gewinn an Service und Behandlungsqualität

werden. Erfreulich dabei ist, dass der Vorschlag auch von den Ärzten

selbst gekommen ist. Jetzt müssen sie nur noch beweisen, dass sie ihn

wirklich ernst gemeint haben.

