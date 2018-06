BERLINER MORGENPOST: Erdogans hohes Risiko / Leitartikel von Gudrun Büscher

Neuwahlen haben ihre Tücken. Die britische

Premierministerin Theresa May hat ihre Erfahrungen gemacht und würde

heute wohl davon abraten. Auch Recep Tayyip Erdogan geht mit den

Neuwahlen von Parlament und Präsident am heutigen Sonntag ein hohes

Risiko ein. Die Türkei ist ein großartiges Land. Und die meisten

Menschen wissen genau, um was es geht. Gewinnt der Präsident, wird er

Regierungs- und Staatschef zugleich. Eine solche Machtkonzentration

ist einzigartig in Westeuropa. Und nicht wenige Türken fürchten sich

davor, sie in die Hände von Erdogan zu geben. Ob es genug sind, um

den Weg der Türkei in den Autoritarismus zu stoppen, ist unklar. Auch

wie fair und gerecht die Abstimmung ablaufen wird. Es sind

Schicksalswahlen. Nicht nur für Erdogan.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell