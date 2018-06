Tschadsee-Region: 500.000 Kindern droht Hungertod / SOS-Kinderdörfer fordern, die Ursachen der Krise langfristig zu bekämpfen

In der Tschadsee-Region bahnt sich erneut eine

Hungerkatastrophe an: In den angrenzenden Ländern Nigeria, Niger,

Tschad und Kamerun sind rund 500.000 Kinder vom Hungertod bedroht.

„Wenn sie nicht rechtzeitig Hilfe erhalten, werden unzählige Kinder

verhungern – doch die Weltöffentlichkeit schenkt der Krise kaum

Beachtung und eine langfristige Lösung ist nicht in Sicht“, sagt

Louay Yassin, Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit.

Nach einem Jahrzehnt des Terrors durch die Boko-Haram-Miliz sind

in den Ländern der Tschadsee-Region 2,4 Millionen Menschen auf der

Flucht, so die UN, und die Zahl der Hungernden steigt jetzt auf fünf

Millionen Menschen. „Der Hunger wird sich in den kommenden Monaten

aufgrund der Trockenzeit verschärfen, doch die Krise ist

menschengemacht“, betont Yassin.

„Boko Haram ist längst nicht besiegt: Die Sicherheitslage in der

Tschadsee-Region ist weiter prekär. Lebensrettende humanitäre Hilfe

für die Menschen ist gefährlich und die Flüchtlinge können nicht in

ihre Heimat zurückkehren“, sagt SOS-Pressesprecher Yassin.

Die SOS-Kinderdörfer weltweit rufen die Regierungen der

betroffenen Länder und die Weltgemeinschaft dazu auf, die Ursachen

der Flüchtlingskrise durch langfristige Entwicklungsprojekte zu

bekämpfen. Drei Viertel der Menschen im Nordosten Nigerias leben

unter der Armutsgrenze. „Die Armut und die Benachteiligung der Region

sind der Nährboden für Boko Haram.“

Die SOS-Kinderdörfer leisten in der Grenzregion von Diffa im Niger

seit 2015 Nothilfe: SOS-Helfer behandeln mangelernährte Kinder und

versorgen Flüchtlingsfamilien mit Lebensmitteln, hinzukommen

psychosoziale Betreuung und Unterricht. Das Auswärtige Amt

unterstützt das Projekt.

