BERLINER MORGENPOST: Gegenwind ausÖsterreich – Kommentar von Christian Kerl

BERLINER MORGENPOST: Gegenwind ausÖsterreich

Die Karten in Europa werden neu gemischt: Auch der

österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht von Erneuerung

und Umbruch in der Europäischen Union. Aber er meint etwas anderes

als die Regierungen in Paris und Berlin. Er stellt unbequeme Fragen,

er will nicht mehr, sondern weniger Europa. Die EU soll sparsamer

sein, sich um weniger Aufgaben kümmern. Und sie soll auf

verpflichtende Vorgaben zur Verteilung von Flüchtlingen verzichten,

auf die gerade Merkel so vehement besteht.

Während sich in Berlin jetzt die schwarz-roten Sondierer auf neue,

substanzielle Integrationsschritte nicht nur in der Eurozone

verständigen, bremst Kurz und sagt auch zu höheren EU-Beiträgen Nein.

Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr

verleiht die Möglichkeit, die europäische Agenda zu prägen.

Man muss nicht alle seine Forderungen gutheißen, aber: Der Debatte

um die Zukunft Europas können die Wiener Einsprüche durchaus guttun.

Vorausgesetzt, der Koalitionspartner FPÖ zwingt Kurz nicht zu

rechtspopulistischen Abenteuern.

Merkel täte gut daran, den Ball alsbald aufzunehmen und auf den

forschen österreichischen Konservativen offensiv mit eigenen Ideen

und Positionen zur Europapolitik zu antworten. Andernfalls droht ihr

Ungemach im eigenen Haus.

