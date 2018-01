Allg. Zeitung Mainz: Gegensätze – Kommentar von Markus Lachmann zum österreichischen Regierungschef Sebastian Kurz (Allgemeine Zeitung Mainz)

Sebastian Kurz polarisiert: Der österreichische

Kanzler ist jung, ein bisschen Yuppie, durchaus forsch. Wie

gegensätzlich mutet im Vergleich die etwa doppelt so alte, abwägende

und analytische Angela Merkel an. Auch in ihrer Politik könnten beide

kaum unterschiedlicher sein, etwa in der Flüchtlingsfrage. Als sich

Merkel noch dem deutschen Willkommensfest widmete, hielt der damalige

Außenminister Kurz bereits dagegen. Wien beschloss eine Obergrenze

und forcierte die Schließung der Balkanroute. Unterschiedlich auch

die Parteien: Kurz und seine ÖVP wirken dynamisch. Merkels CDU und

die Schulz-SPD kommen wie ein altes Ehepaar rüber, das sich über die

letzten Jahre quält. Kein Wunder, dass sich manch Konservativer in

Deutschland nach einer Figur wie Kurz sehnt oder gern selbst so sein

will. Merkel hat die CDU nach links geöffnet, hin zu möglichen

Bündnissen etwa mit den Grünen. Kurz ist den anderen Weg gegangen und

hat die Rechtsnationalen ausgebremst, indem er deren Themen besetzt

hat. Nun koaliert die ÖVP mit der nationalistischen FPÖ, eine

Konstellation, die in Deutschland derzeit nicht vorstellbar ist. Doch

die Zeiten, als andere EU-Staaten Wien deshalb geschnitten haben,

sind vorbei. Kurz könnte nun eine wichtige Rolle einnehmen als

Mittler zwischen Brüssel und Staaten wie Polen, Ungarn, Slowakei und

Tschechien. Selbstverständlich wird sich der Österreicher an seinen

Worten, seinem Bekenntnis zu Europa, messen lassen müssen. Kurz und

Merkel haben übrigens eine Gemeinsamkeit: Beide wurden lange Zeit

unterschätzt.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Tommy Rhein

Telefon: 06131/485980

online@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell