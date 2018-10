BERLINER MORGENPOST: Gute Idee droht zu scheitern / Kommentar von Florian Schmidt zu Wohnungen für Obdachlose

Der vollständige Kommentar: In der Theorie klingt die Idee

hervorragend, die praktische Umsetzung wirft aber Fragen auf: Berlin

will Obdachlose bedingungslos in eigenen Wohnungen unterbringen.

Unabhängig davon, ob sie etwa einen Drogenentzug machen, Maßnahmen

zur Entschuldung ergreifen oder sich in psychologische Behandlung

begeben. Der Ansatz, den Menschen erst ein Dach über dem Kopf zu

bieten, damit sie anschließend freiwillig entscheiden, welche Hilfen

sie in Anspruch nehmen, ist gut. Die zentrale Frage aber bleibt

ungeklärt: Woher sollen die Wohnungen kommen? Die sozialen Träger,

die das Pilotprojekt des Senats umsetzen, bauen auf private

Vermieter, wollen etwa unter Mitgliedern von Kirchengemeinden dafür

werben. Zweifel über die Regelmäßigkeit von Mietzahlungen werden

dabei das geringste Problem sein, die Kosten übernehmen die

Jobcenter. Fraglich ist aber, ob Hausbesitzer ein grundsätzliches

Interesse daran haben, Menschen von der Straße in ihre Wohnungen

einziehen zu lassen. Zu groß ist die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt,

zu leicht können sich Vermieter ihre Mieter aussuchen. Schon

Studenten wirken dabei auf manchen zu unzuverlässig, sodass der

Zuschlag lieber einem jungen Paar gegeben wird. Obdachlose werden

kaum bessere Chancen haben. Aufhorchen lassen sollte auch, dass die

städtischen Wohnungsbaugesellschaften nicht mitmachen wollen.

Sicherlich, auch dort stehen Tausende Schlange für eigene vier Wände.

Dennoch: Es handelt sich zunächst lediglich um 80 Wohnungen in den

kommenden drei Jahren. Eigentlich ein Klacks für die kommunalen

Berliner Wohnungsbauer. Umso mehr macht da nachdenklich, dass Degewo,

Gewobag und Co. nicht mit an Bord sind. Man fragt sich: Wenn schon

die öffentlichen Vermieter nicht dabei sind, warum sollten es dann

die privaten sein?

