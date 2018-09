BERLINER MORGENPOST: Hauen und Stechen / Kommentar von Andreas Abel zur Berliner CDU-Fraktion

Kurzform: Bei der Neuwahl des Vorstands am Dienstag

präsentierte sich die CDU-Fraktion als zerstrittene Truppe, durch die

sich tiefe Gräben ziehen. Und dem Fraktionschef gelang es nicht, die

Konflikte einzudämmen. Die Wahl geriet in Teilen zur Farce, am Ende

blieben Ratlosigkeit und ein vergiftetes Klima. Nun ist der

Fraktionsvorsitzende Dregger beschädigt und die Landesvorsitzende

Monika Grütters, deren Wunschkandidat er war, gleich mit. Man fühlt

sich an unselige Zeiten erinnert, als in der Berliner CDU das

Begleichen offener innerparteilicher Rechnungen wichtiger war als

jede Strategie. Wie die Fraktion zu effektiver Arbeit zurückkehren

soll, ist offen. Wie die Parteiwahlen der CDU 2019 ausgehen,

ebenfalls.

Der vollständige Kommentar: Die Berliner CDU hat Großes vor. „30

Prozent plus X“ gibt ihr Spitzenpersonal als Ziel für die nächste

Abgeordnetenhauswahl 2021 vor. Und Burkard Dregger, seit Juni dieses

Jahres Fraktionsvorsitzender der Unionsabgeordneten, sagte in einem

Interview selbstbewusst: „Wir könnten die Landesregierung sofort

übernehmen.“ Die Realität stellt sich gegenwärtig indes erheblich

kümmerlicher dar. Bei der Neuwahl des Vorstands am Dienstag

präsentierte sich die Fraktion als zerstrittene Truppe, durch die

sich tiefe Gräben ziehen. Und dem Fraktionschef gelang es nicht, die

Konflikte einzudämmen. Die Wahl geriet in Teilen zur Farce, am Ende

blieben Ratlosigkeit und ein vergiftetes Klima. Dabei hatte Dregger

versucht, so viele wie möglich einzubinden, es ihnen recht zu machen

und in seinem Personaltableau die maßgeblichen Kreisverbände bei der

Postenvergabe zu berücksichtigen. Er blähte den ohnehin schon großen

Vorstand noch weiter auf, hat nun sieben statt wie zuvor fünf

Stellvertreter. Damit verhinderte er indes nicht, dass ihn die Hälfte

seiner Abgeordneten bei seinem Vorschlag für den dritten

parlamentarischen Geschäftsführer hängen ließ. Mit vorheriger Ansage,

wie die einen sagen? Oder verdeckt und unehrlich in geheimer Wahl?

Das ist zweitrangig. Klar ist, dass Dregger nicht auf eine

geschlossen hinter ihm stehende Fraktion bauen kann. Das zeigte sich

auch in weiteren Wahlergebnissen. Nun ist der Fraktionsvorsitzende

beschädigt und die Landesvorsitzende Monika Grütters, deren

Wunschkandidat er war, gleich mit. Man fühlt sich an unselige Zeiten

erinnert, als in der Berliner CDU das Begleichen offener

innerparteilicher Rechnungen wichtiger war als jede Strategie. Wie

die Fraktion zu effektiver Arbeit zurückkehren soll, ist offen. Wie

die Parteiwahlen der CDU 2019 ausgehen, ebenfalls.

