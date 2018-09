Westfalenpost: Fortgesetzter Skandal / Kommentar von Martin Korte zum Missbrauch in der katholischen Kirche

Der Skandal besteht aus mehreren Dimensionen: Es ist

nicht allein die schiere Zahl von Missbrauchsfällen in der

katholischen Kirche, die fassungslos macht. Mindestens ebenso

ungeheuerlich ist der Umgang einer Barmherzigkeit predigenden

Institution bei der Aufarbeitung der Vorfälle und der Einleitung von

dringend notwendigen Konsequenzen. Die Autoren der Studie gehen ja

nicht nur von einer hohen Dunkelziffer aus. Sie kritisieren vielmehr,

dass die Kirche offenbar einschlägige Akten vernichtet hat, Taten

vertuscht und Täter schützt. Und das ist eine der schlimmsten

Aussagen der Wissenschaftler: Es besteht Grund zur Annahme, dass der

Missbrauch weiter anhält. Denkt eigentlich jemand an die Opfer? Die

Frage nach den Ursachen für den Missbrauch durch Kleriker ist

unbequem. Sie rüttelt an den Grundfesten der katholischen

Glaubenslehre. Dass ein Zusammenhang mit Zölibat und Homosexualität

besteht, liegt nahe. Solange die katholische Kirche zentralen

Mitarbeitern die Ausübung ihrer Sexualität verbietet, wird sie auch

das abscheulichste menschliche Fehlverhalten nicht gänzlich

verhindern können.

