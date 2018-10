BERLINER MORGENPOST: Kalkulierter Kompromiss / Kommentar von Jens Anker zum neuen Polizeigesetz in Brandenburg

Der vollständige Kommentar: Der Streit zwischen Ermittlern und

Juristen über die Möglichkeiten und die Grenzen der Überwachung

dauert ewig. Die Ermittler wünschen sich möglichst weitgehende

Rechte, um Straftaten aufklären oder verhindern zu können, Juristen

setzen diesen Wünschen regelmäßig mit dem Hinweis auf Grundrechte

Grenzen. So ähnlich lief es auch in Brandenburg, das ein neues

Polizeigesetz verabschieden will. Dabei preschte Innenminister

Karl-Heinz Schröter (SPD) vor und legte zunächst einen Entwurf vor,

der den Ermittlern weitreichende Eingriffe in die Privatsphäre der

Brandenburger einräumte. Das stieß beim Koalitionspartner Linke auf

Kritik, der das rüde Vorgehen bemängelte und einige Forderungen

strikt ablehnte. Nun haben sich beide Seiten aufeinander zubewegt und

einen Kompromiss vorgelegt. Die SPD verzichtet auf die – rechtlich

ohnehin fragwürdige – Fußfessel für Gefährder, im Gegenzug schlucken

die Linken die landesweite Schleierfahndung. Diesen Kompromiss hätte

man auch vorher haben können, aber der SPD ging es wohl vor allem

darum, sich im anstehenden Wahlkampf als Hüter von Recht und Ordnung

darzustellen. Ob das allerdings ausreicht, um die anhaltende

inhaltliche und Vertrauenskrise der Sozialdemokraten zu beenden, ist

fraglich. Die konkreten Sorgen der Brandenburger betreffen derzeit

nicht den internationalen Kampf gegen den Terror, sondern ganz

naheliegende Fragen nach der Zukunft der Arbeit und des Wohnens im

Land.

