BERLINER MORGENPOST: Kein Patentrezept / Leitartikel von Tim Braune

Jetzt soll es bei der SPD also eine Doppelspitze

richten. Wahrscheinlich. Wenn man so will, bildete Andrea Nahles mit

Vizekanzler Olaf Scholz bereits eine informelle Doppelspitze. Den

weiteren Niedergang der stolzen Volkspartei konnten sie nicht

stoppen. Das ist ein Indiz dafür, dass die Doppelspitze nicht das

Patentrezept für die Rettung der SPD sein kann. Ohne ein

überzeugendes Profil werden personelle Ideen wie die Doppelspitze

verpuffen. Ein Problem bleibt. Sich durchsetzen dürften vermutlich

Personen, die der gedemütigten SPD-Basis einen raschen Austritt aus

der verhassten großen Koalition in Aussicht stellen. Der Druck auf

die kommende Führung könnte nach dem 1. September unerträglich

werden. Die kommenden Führungspersönlichkeiten an der SPD-Spitze sind

nicht zu beneiden.

