Ministerpräsident rettet Herzen / Daniel Günther zu Besuch bei Johannitern und Maltesern (FOTO)

Wenn zwei Hilfsorganisationen zur gemeinsamen Feier einladen,kommt der Ministerpräsident ums Helfen nicht herum: Daniel Günthermusste am Montagabend im Schleswig-Holsteinischen Landtag in Kiel mitkräftigem Druck auf den Brustkorb der Übungspuppe zeigen, dass aucher Erste Hilfe leisten kann. Zusammen mit den Präsidenten derJohanniter-Unfall-Hilfe und des Malteser Hilfsdienstes warb DanielGünther für das beherzte Eingreifen als Ersthelfer. „50.000 Menschenerleiden jedes Jahr in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand.Mit der Aktion „Herzensretter“ wollen wir darauf aufmerksam machen,wie leicht man einem Menschen durch frühes Helfen das Leben rettenkann“, sagte Malteser Präsident Georg Khevenhüller.

Der Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe, Dr. Frank-Jürgen Weise,

sagte: „Mit unserem Konzept „Herzensretter“ setzen wir bei jungen

Menschen an. Sie lernen, wie man im Notfall schnell und richtig

hilft. Jährlich besuchen 400.000 Menschen jeden Alters einen

Erste-Hilfe-Kurs der Johanniter. Dennoch ist in der Öffentlichkeit

viel zu wenig präsent, dass jeder Mensch helfen kann.“

Für Ministerpräsident Daniel Günther ist die Aktion

„Herzensretter“ ein wichtiger Beitrag in der Ersten Hilfe: „Ihre

Hilfsorganisationen leisten im Rettungsdienst und im

Katastrophenschutz enorm viel für die Versorgung der Menschen in

Schleswig-Holstein. Darüber hinaus engagieren sich die von

Johannitern und Maltesern betriebenen Krankenhäuser in Geesthacht und

Flensburg stark in verschiedenen Bereichen der Patientenversorgung.

Herzlichen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz bei uns im Land“,

sagte Günther.

Die evangelischen Johanniter und die katholischen Malteser sind

zwei der großen Hilfsorganisationen in Deutschland. Mit ihrer

jährlichen gemeinsamen Johannisfeier gedenken die christlichen

Hilfsorganisationen ihres Ordenspatrons Johannes des Täufers. Sie

haben ihren gemeinsamen Ursprung im Souveränen Ritter- und

Hospitalorden vom Heiligen Johannes zu Jerusalem, der vor mehr als

900 Jahren gegründet wurde. Mit insgesamt 90.000 ehrenamtlichen sowie

46.000 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leisten sie

Hilfe im Sanitäts- und Rettungsdienst, Katastrophenschutz, in der

Begleitung kranker und einsamer Menschen. Außerdem engagieren sie

sich in der Nothilfe bei Katastrophen im Ausland.

