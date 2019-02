BERLINER MORGENPOST: Knapp am Debakel vorbei / Leitartikel von Peter Zander zu den Oscars

Der Super-GAU ist bei der Oscar-Verleihung dann

doch nicht eingetreten. Auch wenn alle Prognosen und alle Wettbüros

einen Sieg für den Netflix-Film „Roma“ vorhergesagt hatten und auch

wenn man meinte, dass bei der Nennung dieses Kandidaten der Jubel im

Saal am größten war: Den Hauptpreis als Bester Film strich mit „Green

Book“ doch ein anderer ein. Wir wollen nichts Böses gegen diesen Film

sagen. Aber es war doch klar eine Verlegenheitslösung. Wie damals bei

„Brokeback Mountain“. Der hatte auch alle wichtigen Trophäen der Welt

gewonnen, und dann kniff Hollywoods Film-Akademie am Ende davor,

einem Schwulenfilm den Hauptpreis zu geben. Was Minderheiten

anbelangt, ist Hollywood in den letzten Jahren offener und diverser

geworden. Diesmal aber ging es um das Reizthema Netflix. Und das ist

längst zur Gretchenfrage der ganzen Filmbranche geworden: wie mit

einem solchen Streamingdienst umgehen? Netflix macht nicht nur dem

Fernsehen, sondern auch dem Kino knallhart Konkurrenz – und schöpft

zugleich Filmfördermittel ab, ohne die klassische Kinoauswertung

einzuhalten. Auf der anderen Seite wird die Filmbranche immer

wageunmutiger, produziert nur noch superteure Comicfilme. Und immer

mehr renommierte Filmemacher wechseln zu Netflix, weil sie sonst

persönliche Herzensprojekte nicht mehr realisieren können. Die

Filmindustrie muss da dringend umdenken – und dass ein mexikanischer,

schwarz-weißer, überlanger Film ohne Stars wie „Roma“ mit zehn

Nominierungen einer der beiden Favoriten der Oscar-Nacht wird, war da

ein klares Signal. Aber den Hauptpreis wollten die über 5000

Stimmberechtigten der Academy dann doch nicht dem direkten

Konkurrenten in den Rachen werfen. Hätte ein Netflix-Film das erste

Mal den wichtigsten Oscar gewonnen, hätte das eine Grundsatzdebatte

befeuert, die zwar nach wie vor unbedingt geführt werden muss, aber

jetzt zumindest nicht mit der Dringlichkeit, dass sich die ganze

Branche dem Rivalen an die Brust wirft. Auch sonst schien diese 91.

Oscar-Verleihung seltsam weichgespült. Den Vorwurf, dass der Oscar

zu weiß sei, hat man in diesem Jahr so stark entkräften können, dass

man nun fast wieder fragen muss, ob da nicht politisch zu überkorrekt

gehandelt wurde. Am Ende gingen so ziemlich alle Nebenpreise an

„Black Panther“, den ersten schwarzen XL-Blockbuster, weitere

wichtige Oscars aber an „Green Book“, der sehr sentimental von der

Freundschaft eines Weißen zu einem Schwarzen handelt, aber doch das

Werk eines weißen Regisseurs ist. Während Spike Lee für seine bittere

Satire „BlacKkKlansman“ zwar wiederholt im Saal gefeiert wurde, aber

„nur“ den Drehbuchpreis entgegennehmen konnte. „Green Book“ war da

doch versöhnlicher. Typisch Hollywood. Die gute Nachricht immerhin:

Die Filmbranche hat sich ausgesöhnt. Die OscarSoWhite- und die

MeToo-Debatte haben Hollywood nachhaltig verunsichert. Die Familie

ist seither mit Ansage größer und bunter geworden und hat zu sich

gefunden. Nach außen stärker aufzutreten und auch ein paar politische

Seitenhiebe auszuteilen, das blieb aber aus – von wenigen Ausnahmen

abgesehen. Offenbar mag man es sich nicht gleich wieder mit allen

verscherzen. Bleibt noch die Zeremonie selbst. Erstmals seit 20

Jahren ging die Verleihung ohne Moderatorin oder Moderator über die

Bühne. Auch das ließ manch klaren Ton vermissen. Es hat die Show aber

auch ziemlich unlustig und langweilig gemacht. Selten konnte man so

klar erkennen, dass der Oscar nichts anderes ist als eine einzige

riesige Werbekampagne für Hollywood. Unterbrochen lediglich von

Werbeclips für andere Produkte.

