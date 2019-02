BERLINER MORGENPOST: Konkurrenz ist gut für die Bahn / Kommentar von Thomas Fülling zu Flixtrain

Trotz einer eher wachsenden Zahl an Zugausfällen

und Verspätungen, regelmäßigen Defekten an Klimaanlagen und

Kaffeemaschinen und teils deftiger Fahrpreise: Echte Konkurrenz

musste die Deutsche Bahn im Fernverkehr auf der Schiene bislang

eigentlich nie fürchten. Alle Versuche von Mitbewerbern, an diesem

Monopol zu rütteln, scheiterten bislang kläglich. Und zwar egal, ob

solvente Geldgeber aus dem Ausland dahinterstanden, wie einst beim

Interconnex, oder ein Start-up wie Locomore. Zu hoch waren und sind

die im Bahnverkehr dauerhaft zu bezahlenden Kosten, etwa für jeden

Kilometer Gleisnutzung und für jeden Halt an einem der Bahnhöfe. Zu

gering dagegen die Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten, vor allem

an weniger nachgefragten Reisetagen. So war es dann nicht

verwunderlich, dass nach der Liberalisierung des Marktes zuerst die

Fernbusse der Bahn ernsthaft zusetzten. Die Kosten für Fahrzeug und

Fahrer sind vergleichsweise gering und die Genehmigungshürden

niedrig. In nur fünf Jahren ist es dem Unternehmen Flixmobility mit

seiner Marke Flixbus gelungen, diesen Markt fast vollständig unter

seine Kontrolle zu bringen. Mit dem Flixtrain schickt sich der

Fernbusgigant nun an, die Bahn auch auf den Gleisen in Bedrängnis zu

bringen. Nur ein Jahr nach der Übernahme von zwei Zugverbindungen,

die von pleitegegangenen Unternehmen hinterlassen wurden, geht

Flixtrain auf Expansionskurs. Bahnreisende können sich eigentlich nur

den Erfolg dieses Projekts wünschen. Denn auch für den

Bahnreiseverkehr gilt: Konkurrenz belebt das Geschäft. Deutlich ist

das im Nahverkehr, in dem seit rund 20 Jahren Aufträge im Wettbewerb

vergeben werden. Das sorgte, wie auch in Berlin und Brandenburg zu

sehen ist, nicht nur für mehr Vielfalt auf den Schienen, sondern auch

für mehr Qualität in den Zügen. Übrigens gerade auch bei den

Angeboten der Deutschen Bahn.

