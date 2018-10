BERLINER MORGENPOST: Merkel wagt zu viel / Leitartikel von Jörg Quoos zu Merkel

Kurzform: Merkels Entscheidung ist kein

„vertretbares Wagnis“, wie sie es öffentlich verklärte. Es ist der

verständliche Versuch, nach vier gewonnen Wahlen als Kanzlerin einen

würdigen Abgang hinzubekommen. Die Chancen darauf stehen aber denkbar

schlecht. Der Druck auf die Kanzlerin wird nicht nachlassen, sondern

zunehmen. Das war schon nach Merkels Rückzugsankündigung zu spüren.

Der Satz Christian Lindners, Merkel gebe „das falsche Amt“ ab, wird

Wirkung zeigen. Bei ihren parteiinternen Gegnern, aber auch in der

Öffentlichkeit. Es spricht viel dafür, dass Merkel ein quälender

Abschied bevorsteht. Sie hat die Regie über den letzten Akt ihrer

Kanzlerschaft abgegeben. Der Zeitpunkt für einen gelungenen Ausstieg

ist endgültig verpasst.

Der vollständige Leitartikel: Am Ende war der Druck einfach zu

groß. Dass Angela Merkel ihr eisernes Prinzip „Parteivorsitz und

Kanzlerschaft gehören zusammen“ aufgibt, ist eine politische

Sensation und das öffentliche Eingeständnis: Ich schaffe es nicht

mehr! Die sonst so berechenbare Kanzlerin setzt ihr eigenes Dogma

außer Kraft und will einfach weitermachen. Das erinnert an den

Ausstieg aus der Atomkraft, mit dem die gelernte Physikerin die

eigene Überzeugung beiseitefegte und dem Druck einer breiten

Öffentlichkeit nachgab, um ihre Regierung zu retten. Und jetzt will

Angela Merkel ausgerechnet das tun, was nach ihrer eigenen Analyse

nie funktionieren konnte: Deutschland regieren, ohne gleichzeitig die

Macht über die Partei zu haben. Merkels Entscheidung ist kein

„vertretbares Wagnis“, wie sie es gestern öffentlich verklärte. Es

ist der verständliche Versuch, nach vier gewonnen Wahlen als

Kanzlerin einen würdigen Abgang hinzubekommen. Die Chancen darauf

stehen aber denkbar schlecht. Der Druck auf die Kanzlerin wird nicht

nachlassen, sondern zunehmen. Das war schon nach Merkels

Rückzugsankündigung zu spüren. Der Satz Christian Lindners, Merkel

gebe „das falsche Amt“ ab, wird Wirkung zeigen. Bei ihren

parteiinternen Gegnern, aber auch in der Öffentlichkeit. Die

Kanzlerin hat mit ihrem überraschenden Schritt Schwäche gezeigt.

Warum soll der Druck auf sie jetzt abnehmen? Schwächeanzeichen der

Herrschenden waren seit Menschengedenken schon immer der Auftakt und

nicht das Ende einer politischen Jagd. Wie groß das Wagnis für Merkel

wird, zeigt der Blick auf die Bewerber für den Parteivorsitz. Jens

Spahn, zurzeit Gesundheitsminister und der einzige Spitzenpolitiker,

der jetzt schon offen sagt, dass er auch Kanzlerambitionen hat, wäre

als Parteichef für die Kanzlerin denkbar unbequem. Spahn ließ bislang

keinen Zweifel daran, wie wenig er von Merkels Politik hält. Diese

Aufmüpfigkeit hat Merkel lange Zeit mit Missachtung bestraft. Spahn

durfte erst Minister werden, als Merkel zu schwach war, ihm ein

gewichtiges Amt zu verwehren. Friedrich Merz, dessen Kandidatur erst

inoffiziell vorliegt, wäre der Albtraum Merkels. Der Sauerländer hat

seit vielen Jahren eine Rechnung mit der Kanzlerin offen. Sie hat ihn

2002 als erfolgreichen Fraktionschef abserviert, um selbst das

Machtzentrum der Unionsabgeordneten zu führen. Merz stieg tief

enttäuscht aus der aktiven Politik aus. Unvorstellbar, dass sich ein

CDU-Chef Merz Alleingänge einer Kanzlerin von seinen Gnaden gefallen

ließe. Andersherum ist wenig wahrscheinlich, dass Merkel auf das

Kommando von Merz hören würde. Nur bei Merkels Wunschnachfolgerin

Annegret Kramp-Karrenbauer wäre vorstellbar, dass das Wagnis klappt.

Parteichefin und Kanzlerin könnten tatsächlich wie bereits heute

harmonisch kooperieren. Einvernehmlich könnten die beiden Frauen auch

die Übergabe der Kanzlerschaft regeln. „AKK“ hat genau auf diesen

Moment hingearbeitet. Sie hat das angenehme Amt einer

Ministerpräsidentin aufgegeben und sich als Generalsekretärin ins

Schlachtengetümmel geworfen. So etwas macht man nur, wenn man höhere

Weihen anstrebt. Aber ob AKK die Mehrheit der Delegierten hinter sich

bringt, ist alles andere als sicher. Der Ruf, eine Politik wie Merkel

zu betreiben, ist nach den Chaos-Wochen in der Union eher ein Malus

als Bonus für mögliche Nachfolger. Es spricht also viel mehr dafür,

dass Merkel ein quälender Abschied bevorsteht. Sie hat die Regie über

den letzten Akt ihrer Kanzlerschaft abgegeben. Der Zeitpunkt für

einen gelungenen Ausstieg ist endgültig verpasst.

