BERLINER MORGENPOST: Noch nicht der große Wurf / Leitartikel von Andreas Abel zu Sondierungsergebnissen

Der vollständige Kommentar: 28 DIN-A4-Seiten umfasst das Papier,

in dem Union und SPD die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche

festgehalten haben. Exakt eine Seite benötigten sie, um ihre

Überlegungen zu Wohnungsbau und Mieten zu formulieren. Wenig

verwunderlich, dass nun allenthalben Kritik laut wird. Auf diesem

Themenfeld ist in den Koalitionsverhandlungen, so es sie denn geben

sollte, noch viel Luft nach oben. Vor wenigen Tagen stellte der

Caritasverband eine repräsentative Deutschlandstudie mit dem Titel

„Menschenrecht auf Wohnen“ vor. Demnach sehen drei Viertel der

Befragten bezahlbares Wohnen neben Pflege, Alterssicherung und

Kinderarmut als eines der zentralen Themen an, mit denen sich die

Politik beschäftigen sollte. 88 Prozent verbinden mit dem Begriff

„Zuhause“ zu allererst eine bezahlbare Wohnung. Und für vier von fünf

Befragten stellen hohe Wohnkosten ein erhebliches Armutsrisiko dar.

Das untermauert, was vielen Menschen ohnehin klar ist und den

Politikern klar sein sollte. Die Frage, wie die Mieten günstig

bleiben und wie wir zu mehr neuen, vor allem preiswerten, Wohnungen

kommen, ist das wichtigste soziale Thema in Deutschland. Das gilt

insbesondere in Berlin, das betrifft aber inzwischen alle

Ballungsräume und auch etliche mittelgroße Städte. Und die Angst,

sich das Zuhause nicht mehr leisten zu können, hat längst eine breite

Mittelschicht erreicht. Was ist also zu tun? Es ist gut, dass der

Bund nach Ansicht der Sondierer den sozialen Wohnungsbau auch für die

Jahre 2020 und 2021 fördern soll. Fragwürdig ist, dass die

Beschränkung auf diese beiden Jahre formuliert wurde. Unklar bleibt

auch die Höhe der finanziellen Unterstützung. Das verschafft

Investoren keine Sicherheit und löst auch kein Vertrauen aus. Es ist

gut, dass den Gemeinden bundeseigene Grundstücke zu vergünstigten

Konditionen zur Verfügung gestellt werden sollen. Aber was heißt das

konkret? Gerade in Berlin ließ sich in den vergangenen Jahren

beobachten, dass sich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und

die Kommune nicht über Preise einigen konnten. Doch die Großstädte

sind auf die Liegenschaften des Bundes angewiesen, der verknappte

Markt lässt die Baulandpreise explodieren. Es ist gut, dass

steuerliche Anreize für den privaten Wohnungsbau und für die Bildung

von Wohneigentum gesetzt werden sollen. Es müssen alle Wege genutzt

werden, den Wohnungsbau anzukurbeln und Menschen, die das wollen, zu

krisenfesten vier Wänden zu verhelfen – insbesondere Familien. Dazu

gehört auch, den Dachgeschossausbau zu erleichtern. Der Schwerpunkt

muss jedoch auf preisgünstige Wohnungen gelegt werden. Wenn auch

private Investoren dazu angehalten werden sollen, preiswerte

Immobilien für breite Bevölkerungsschichten zu errichten und ihnen

dabei eine angemessene Rendite ermöglicht werden soll, ist

insbesondere der Bund gefordert. Er muss entschieden mehr leisten als

in der vergangenen Legislaturperiode, er muss tiefer in die Tasche

greifen und er muss sich auch mit der Förderung eines gemeinnützigen

Wohnungsbaus auseinandersetzen. Soll niemand sagen, dafür hätten wir

kein Geld. Die GroKo, sollte sie kommen, muss sich aber auch auf eine

sozialverträgliche Mietenpolitik für den Wohnungsbestand einigen. Die

Union ist politisch stark im ländlichen Raum verortet. Doch immer

mehr Menschen ziehen in die Ballungsräume wie Berlin. Darauf muss die

Partei politisch reagieren. Sie sollte eine wirksame Mietpreisbremse

nicht länger ausbremsen. Die Mietenregulierung ist insbesondere in

Großstädten unerlässlich. Jede Volkspartei, die das verkennt, muss

sich irgendwann vor ihren Wählern rechtfertigen.

