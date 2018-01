Neue Westfälische (Bielefeld): SPD debattiert über die Ergebnisse der Sondierung Zwischen Gesinnung und Verantwortung Thomas Seim

Der Streit zwischen Gesinnung und Verantwortung

ist der Markenkern der SPD. Keine andere Partei ringt so mit sich

selbst um den Ausgleich dieser Eckpunkte menschlichen Handelns. Das

zeichnet die SPD aus, macht es aber für Unterhändler schwierig.

Nüchtern betrachtet haben die Gesinnungsethiker um Jungsozialisten

und linken Flügel das leichtere Spiel. Man kann von den

Vereinbarungen mit der Union sagen, dass sie nicht genug vom

SPD-Programm widerspiegeln. Es ist eben kein glänzender Pokal, den

Parteichef Schulz bei den Delegiertenvorbesprechungen in NRW

präsentieren kann. Es sind nur ein paar Medaillen. Nicht überraschend

also, dass die Gesinnung, das Herz „Nein“ sagen will. Ein gutes

Gewissen ist halt ein sanftes Ruhekissen. Vielmehr haben die Gegner

einer Koalition nicht zu bieten. Wie sie konkret das Leben der

Menschen besser machen können – dazu haben sie außer ein paar Ideen

in Anträgen für Parteitage bislang nicht viel beigetragen. Und

Parteitagsbeschlüsse sind eben keine verbindlichen

Politik-Ergebnisse. Oder anders: Opposition wäre ein schönes und

bequemes Sofa fürs Bewusstsein und die Wertigkeit von

Parteitagsprogrammen. Für die Wähler der SPD bringt es: Nichts. Für

die etwas zu erreichen – das ist vor allem das Ziel der

Verantwortungsethiker. Sie verstehen sich in der Regierung stets sehr

schnell den Werten aller verpflichtet. Oft macht das den SPD-Zugriff

auf die Politik wenig, zu wenig oder gar nicht sichtbar – vor allem

in großen Koalitionen. Das ist ein Problem der SPD und eine Ursache

für das Misstrauen, das den Unterhändlern derzeit begegnet. Die

erfolgreichsten Phasen der Sozialdemokratie gab es dann, wenn sie

Gesinnungs- und Verantwortungsethik in einen Ausgleich gebracht hat.

Das gilt etwa für die Alt-Kanzler Brandt und Schmidt. Die Erinnerung

an deren – bei aller gegenseitiger Kritik und Konkurrenz – engste

Zusammenarbeit in diesem Ausgleich wird oft verdrängt. In dieser

Woche muss der SPD dieser Ausgleich gelingen, wenn sie den Anspruch

halten will, die Zukunft – ihre eigene und die des Landes –

selbstbestimmt zu gestalten. Vielleicht hilft beiden Lagern ja ein

Passus in den Vereinbarungen, der bisher wenig beachtet ist: Für die

Mitte der Legislatur ist eine Bestandsaufnahme vereinbart mit der

Verpflichtung – auch der Union – neue Vorhaben zu vereinbaren. Darin

verstecken sich: eine Nachbesserungschance für die SPD und ein

Ausstiegsszenario für alle Koalitionäre; und sogar das Ende von

Merkels Kanzlerschaft.

