BERLINER MORGENPOST: Politisch fragwürdig – Kommentar von Ulrich Kraetzer zum Streit um die Ernennung von Generalstaatsanwältin Margarete Koppers

Margarete Koppers ist so etwas wie die

Lieblingsfeindin der Berliner Opposition. Denn zum einen gilt die

57-Jährige als Grünen-nah und steht daher ohnehin unter besonderer

Beobachtung von CDU, FDP und AfD.

Vor allem aber wird ihr vorgeworfen, in ihrer Zeit als

Polizei-Vizepräsidentin von den Gesundheitsgefahren auf den

Schießständen gewusst zu haben, aber nicht entschlossen genug gegen

die Missstände vorgegangen zu sein.

Die Atemwegserkrankungen von Beamten, die dort viel Zeit

verbrachten, gehen also womöglich auch auf das Konto von Koppers – so

der schwerwiegende Vorwurf, dem zurzeit die Staatsanwaltschaft

nachgeht.

Nach Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), der Koppers trotz der

ungeklärten Vorwürfe zur Generalstaatsanwältin machte, hat die

Opposition nun Innensenator Andreas Geisel in den Fokus gerückt. Denn

der SPD-Politiker verzichtete auf ein Disziplinarverfahren gegen

Koppers. Trotz der Vorwürfe. Trotz der strafrechtlichen Ermittlungen.

War das rechtmäßig? Die Opposition will das klären. Das ist gut so,

das ist ihre Aufgabe.

Es ist auch richtig und nachvollziehbar, dass sich vor allem die

Juristen der Parteien des Falls annehmen. In der Sitzung des

Innenausschusses am Montag wurde allerdings erneut deutlich, dass es

im Fall Koppers offenbar keine eindeutige juristische Bewertung gibt.

Warum die Opposition sich trotzdem in der Abhandlung rechtlicher

Spitzfindigkeiten verlor, die für den Normalbürger nicht mehr

nachvollziehbar sind, bleibt ihr Geheimnis.

Denn vielleicht nicht juristisch, aber politisch hat Rot-Rot-Grün

mit Koppers– Ernennung zur Generalstaatsanwältin zumindest fragwürdig

gehandelt. Die Personalie trotz der schwerwiegenden Vorwürfe

durchzupeitschen, hat ein Geschmäckle. Absurde Konsequenz daraus ist,

dass ein Staatsanwalt nun gegen die eigene Chefin ermitteln muss.

Diesen Vorwurf muss sich Rot-Rot-Grün gefallen lassen.

