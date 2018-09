Neue Westfälische (Bielefeld): Reanimation bei Herzstillstand Zupacken! Sigrun Müller-Gerbes

Wer könnte schon von sich selbst mit Sicherheit

sagen, dass er oder sie ohne zu Zögern richtig reagieren würde, wenn

ein anderer Mensch in eine medizinische Notlage gerät? Die Angst,

nach einem Herzstillstand Fehler zu machen, ist groß: Breche ich

Rippen bei der Herzdruckmassage? Braucht der Mensch, der da vor mir

liegt, überhaupt eine Reanimation oder atmet er vielleicht doch noch

ein bisschen? Schade ich am Ende mehr, als dass ich helfe, wenn ich

hier überstürzt handele? Alle diese Ängste sind verständlich. Aber

sie gehören beiseite geschoben im Notfall. Und sie können mit gutem

Gewissen beiseite geschoben werden. Denn die Botschaft, die Experten

aussenden, ist unmissverständlich: Nur wer nicht handelt, macht einen

– auch moralischen – Fehler. Jeder körperlich gesunde Erwachsene und

sogar Kinder sind in der Lage, Leben zu retten. Wissen müssen sie

dafür kaum etwas, außer: drücken, drücken, drücken! Die Massage

versorgt das Gehirn die entscheidenden Minuten mit Sauerstoff, bis

die Retter eintreffen. Erst kürzlich hat ein Mann im Kreis Paderborn

seinen 19-jährigen Bruder gerettet, weil er zupackte, am Telefon

unterstützt von der Feuerwehrleitstelle. Er hat es geschafft, den

Bruder ins Leben zurückzuholen. Schon der Gedanke an dieses Schicksal

lässt keinen anderen Schluss zu: Nichts zu tun ist im Notfall keine

Alternative.

