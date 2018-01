BERLINER MORGENPOST: Schutzgesetz ausdehnen / Kommentar von Brigitte Schmiemann zum Nichtraucherschutz

Jeder weiß, dass Rauchen die Gesundheit gefährdet.

Ja, es ist schwer, von der Nikotinsucht loszukommen. Aber eine

saubere, nicht verpestete Luft ist dafür die Grundvoraussetzung.

Jedenfalls für Menschen, die sich nicht der Krebsgefahr und dem

frühen Tod aussetzen wollen. Es ist deshalb gut, dass der Gesetzgeber

dafür sorgt, dass in öffentlichen Räumen die Nichtraucher geschützt

sind. Notfalls eben mit Strafen. Im privaten Bereich, wo auch Eltern

immer noch oft genug rauchen, sei es in der Wohnung oder im Auto,

müssen eben andere Hilfen greifen: vielleicht Ermahnungen von

Freunden und Verwandten, dass die Kinder Schaden nehmen. Ich habe

sogar Verständnis dafür, wenn es verstärkt Rufe danach gibt, dass es

auch im öffentlichen Außenbereich Rauchverbote geben sollte. So sind

die Eingangstüren bei Messen von Rauchern oft so belagert, dass

Nichtraucher zwangsläufig belästigt werden. Proppenvolle Biergärten

im Sommer, enge Buswartehäuschen, Konzerte in öffentlichen Arenen, wo

gequalmt wird, was das Zeug hält – das sind nur Beispiele von

Menschenansammlungen, bei denen sich Nichtraucher durch den Qualm

ihrer Mitmenschen gestört fühlen.

