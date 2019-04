BERLINER MORGENPOST: Täter konsequent bestrafen / Leitartikel von Dirk Hautkapp zu sexuelle Gewalt

Kurzform: Den Vereinten Nationen wirksamere

Werkzeuge an die Hand zu geben, um die weltweit verbreitete

Straflosigkeit bei sexualisierter Gewalt im Zuge von Konflikten zu

beenden, liegt auf der Hand. Allein, die Realität sieht bitter aus.

Mit Amerika, China und Russland haben drei Veto-Mächte im

Sicherheitsrat klargemacht, dass der Kampf gegen sexuelle

Kriegsgewalt für sie keine sicherheitspolitische Priorität genießt.

Eine der zentralen Forderungen der von Deutschland angeregten

Resolution – die Einrichtung einer Beobachtungsstelle, die Übergriffe

ermittelt und Täter identifiziert – wurde bereits vor der gestrigen

Sitzung wegverhandelt.

Der vollständige Leitartikel: Kleine Mädchen werden vergewaltigt,

noch bevor ihre Körper Geschlechtsreife erlangt haben. Jungen werden

mit vorgehaltenem Maschinengewehr dazu gezwungen, ihre Mütter und

Schwestern zu missbrauchen. Frauen werden mit Flaschen, Holzstöcken

und Messern vergewaltigt, um möglichst verheerende Verletzungen zu

hinterlassen. Selbst Kleinstkinder werden aus ihren Familien gerissen

und misshandelt. Denis Mukwege hat über Jahre Tausende Frauen

behandelt, die Opfer solcher Einsätze sexueller Gewalt als

Kriegswaffe wurden. Am Dienstag saß der kongolesische Gynäkologe im

wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen in New York, dem

Sicherheitsrat, um einmal mehr argumentativ den Boden dafür zu

bereiten, dass die Völkergemeinschaft endlich mehr tut gegen das, was

er „genitalen Terrorismus“ nennt. Gemeinsam mit der 2018 ebenfalls

mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Jesidin Nadia Murad, die

von IS-Dschihadisten missbraucht worden war, bildete Mukwege die

Speerspitze eines Vorstoßes, mit dem Deutschland, das just den

Vorsitz im Sicherheitsrat führt, einen konstruktiven Fußabdruck im

UN-Geschehen hinterlassen will. Eine neue Resolution sollte

Tiefenschärfe in das bringen, was die Vereinten Nationen bereits vor

mehr als zehn Jahren offiziell konstatierten: dass es sich bei

Vergewaltigung und anderen Formen sexueller Gewalt um „justiziable

Kriegsverbrechen“ handelt. Die begangen werden vor allem, „um Frauen

und Mädchen zu erniedrigen, verängstigen und dominieren, und sie aus

ihrer familiären oder ethnischen Gemeinschaft zu verstoßen“, wie es

in der damaligen Resolution 1820 heißt. Seither hat die Zahl der

Gräueltaten nicht abgenommen. Unaussprechliches aus dem Sudan, Jemen,

Syrien oder zuletzt aus Myanmar, wo Frauen des verfolgten

Rohingya-Volkes geschändet wurden, erinnert augenfällig an ältere

Schreckenskapitel aus dem Bosnien-Krieg, wo muslimische Frauen die

Kinder ihrer serbischen Vergewaltiger zur Welt brachten. Oder an

Ruanda, wo Huti-Krieger Frauen des Tutsi-Volkes mit HIV ansteckten.

Ernüchternde Gemeinsamkeit: Die Täter kamen und kommen meist

ungeschoren davon. Obwohl die Traumatisierung und Stigmatisierung der

Opfer das soziale Gefüge ganzer Gesellschaften auch dann noch

schädigt, wenn die zugrundeliegenden Kriege längst Geschichte sind.

Den Vereinten Nationen wirksamere Werkzeuge an die Hand zu geben, um

die weltweit verbreitete Straflosigkeit bei sexualisierter Gewalt im

Zuge von Konflikten zu beenden, liegt also auf der Hand. Allein, die

Realität sieht bitter aus. Mit Amerika, China und Russland haben drei

Veto-Mächte im Sicherheitsrat klargemacht, dass der Kampf gegen

sexuelle Kriegsgewalt für sie keine sicherheitspolitische Priorität

genießt. Eine der zentralen Forderungen der von Deutschland

angeregten Resolution – die Einrichtung einer Beobachtungsstelle, die

Übergriffe ermittelt und Täter identifiziert – wurde bereits vor der

gestrigen Sitzung wegverhandelt. Die USA, im Zeitalter Donald Trumps

ohnehin kein Freund der Vereinten Nationen mehr, drohten außerdem mit

Ablehnung, wenn nicht eine Sprachregelung entfernt wird, wonach

Vergewaltigungsopfer umfassende Gesundheitsversorgung beanspruchen

dürfen. Logisch zu Ende gedacht: auch das Recht auf Abtreibung. Ein

Thema, das die Regierung in Washington innen- wie außenpolitisch mit

Rücksicht auf Trumps evangelikale Kern-Wählerschaft mit spitzen

Fingern anfasst. Deutschlands Initiative, lobenswert und wichtig, war

darum bereits vor dem Start zum Verwässern verurteilt.

