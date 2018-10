BERLINER MORGENPOST: Tolles Luftschloss / Kommentar von Wolfgang Mulke zum Deutschland-Takt der Bahn

Kurzform: Die Idee ist ebenso einfach wie schön.

Zwischen den großen Städten fährt alle halbe Stunde pünktlich ein

Zug. Die kleinen Städte werden stündlich an die Knotenpunkte

angebunden. Der Fernverkehr auf der Schiene bedient wieder alle

größeren Städte und alles rollt zuverlässig. So sieht der

Deutschland-Takt aus, den Gutachter für Verkehrsminister Andreas

Scheuer (CSU) entwickelt haben. Angesichts der vielen Baustellen im

Schienenverkehr erscheint der Deutschland-Takt allerdings als tolles

Luftschloss, als reines Wunschdenken.

Der vollständige Kommentar: Die Idee ist ebenso einfach wie schön.

Zwischen den großen Städten fährt alle halbe Stunde pünktlich ein

Zug. Die kleinen Städte werden stündlich an die Knotenpunkte

angebunden. Der Fernverkehr auf der Schiene bedient wieder alle

größeren Städte und alles rollt zuverlässig. So sieht der

Deutschland-Takt aus, den Gutachter für Verkehrsminister Andreas

Scheuer (CSU) entwickelt haben. Angesichts der vielen Baustellen im

Schienenverkehr erscheint der Deutschland-Takt allerdings als tolles

Luftschloss, als reines Wunschdenken. Es müssten teure Neubaustrecken

geplant und finanziert werden. Auch die Verdoppelung der Gleise auf

manchen Trassenabschnitten erfordert lange Planungsvorläufe und viel

Geld. Dabei reichen Geld und Baukapazitäten bereits heute nicht

einmal zur überfälligen Sanierung des bestehenden Netzes. Dazu kommen

Engpässe, etwa an den nicht mehr ausbaufähigen Hauptbahnhöfen in

Hamburg und Köln, die das schöne Konzept zu Fall bringen könnten.

Allzu viel Vorfreude auf moderne Zeiten sollten Bahnfahrer also erst

einmal nicht haben. Dennoch ist es richtig, für den Schienenverkehr

eine tragfähige Zukunftsvision zu entwickeln. Es ist nicht so

wichtig, ob der Deutschland-Takt schon 2030 komplett eingeführt

werden kann oder erst viel später und häppchenweise. Viel wichtiger

sind stetige Investitionen in die Infrastruktur, um das Netz endlich

auf Vordermann zu bringen und mit digitaler Technik zukunftsfähig zu

machen. Die große Koalition zeigt hier mehr Bereitschaft als alle

ihre Vorgänger. Doch ein Blick auf die bereitgestellten Summen lässt

erahnen, dass sie es doch eher mit dem Auto und dem Lkw hält. Von den

Gesamtinvestitionen des Verkehrswegeplans von 273 Milliarden Euro

fließen gerade 112 Milliarden Euro in die Schiene.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell