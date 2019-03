BERLINER MORGENPOST: Trump und die Fantasten / Leitartikel von Jörg Quoos zur Russland-Affäre

Der vollständige Leitartikel: Was war das für eine Fleißarbeit.

Ganze 22 Monate hat Sonderermittler Robert Mueller mit einem Team aus

den brillantesten Staatsanwälten gegen Donald Trump ermittelt, um die

Frage zu klären: Hat der 45. Präsident der Vereinigten Staaten auf

verfassungsfeindliche Art und Weise und zum Schaden seiner

politischen Gegner mit der russischen Regierung oder ihren Trollen

gekungelt? Jetzt ist der Bericht fertig, und es sieht aktuell danach

aus, dass es keine weiteren Anklagen geben wird. Auch nach eineinhalb

Jahren der Ermittlungen hat der Sonderermittler offenbar nicht die

„smoking gun“ gefunden, die Trump der Kollaboration mit den Russen

überführt. Aber ein Bericht, der keine knallharten Beweise liefert

und am Ende auf vielen Seiten nur noch mehr Fragen aufwirft, wird den

Präsidenten wenig beeindrucken. Ganz im Gegenteil. Trump wird erst

recht seinen Politikstil durchziehen, der mittlerweile sehr viel mehr

Konturen hat, als notorische Trump-Gegner erkennen wollen. Ob im

Zollstreit, der Iran-Frage oder auch aktuell in seiner Israelpolitik

bleibt Trump seiner Linie treu. Das muss man in Europa nicht gut

finden, aber der Präsident ist in seinem Handeln erstaunlich

konsequent. Dazu passt auch der jüngste Alleingang Trumps, die

Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet anzuerkennen. Damit bricht

er ein diplomatisches Tabu und gleichzeitig eine Resolution der

Vereinten Nationen. Aber der streitlustige Trump bringt auch aktiv

Bewegung in einen Prozess, der seit Jahrzehnten offen und ungelöst

ist. Und Europas Top-Diplomaten bleibt mal wieder nichts anderes

übrig, als laut von der Galerie herab zu schimpfen. Das wird einen

Trump aber kein bisschen scheren, sondern in seiner Haltung eher

bestärken, nach dem Motto: Europa lamentiert, die Vereinigten Staaten

handeln. Gegen den amtierenden amerikanischen Präsidenten zu sein,

mag bei der Mehrheit der Wähler hierzulande gut ankommen – aber das

ist noch lange keine echte Politik, geschweige denn eine eigene Idee.

Daher wird dieser Präsident die Welt weiter mit seinen Tweets voran-

und die etablierte Politik vor sich hertreiben. Und es läuft gar

nicht so schlecht für den 72-Jährigen. Die Zustimmung für ihn in den

USA steigt wieder. Besonders Trumps Rolle beim aktuellen

Wirtschaftsaufschwung sehen viele Amerikaner deutlich positiver als

noch vor ein paar Monaten. Die persönlichen Zustimmungswerte liegen

immerhin über denen von Ronald Reagan, bevor der ehemalige

Kino-Cowboy ein zweites Mal ins Weiße Haus gewählt wurde. Auch für

Trump stehen die Chancen, eine zweite Wahlschlacht um das

Präsidentenamt gewinnen zu können, gar nicht schlecht. Zumal die

Demokraten noch immer weder politisch noch personell eine

überzeugende Antwort auf ihr Desaster von 2016 gefunden haben. Alle,

die jetzt noch hoffen, Donald Trump würde mittels

Amtsenthebungsverfahren irgendwann aus dem Weißen Haus verschwinden,

sind endgültig im Kreis der politischen Fantasten angekommen. Warum

sollten auch die eigenen Senatoren ihren Präsidenten fallen lassen?

Nicht einmal die streitlustige Nancy Pelosi von den Demokraten hofft

noch auf eine Amtsenthebung und warnte in der „Washington Post“ für

diesen Fall sogar vor einer Spaltung der amerikanischen Gesellschaft.

Trump-Gegner werden wohl auch nach der Vorlage des Mueller-Berichts

mit der Erkenntnis leben müssen: Die Hürden für ein Impeachment

bleiben unendlich hoch und der Präsident der Vereinigten Staaten

sitzt viel fester im Sattel, als es seinen Kritikern lieb ist.

