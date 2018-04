BERLINER MORGENPOST: Vergiftetes Klima / Leitartikel von Egbert Niessler

Es klingt irgendwie logisch: Ein ehemaliger

russischer Geheimdienstler fällt einem Anschlag zum Opfer, bei dem

ein in der Sowjetunion entwickeltes Nervengift verwendet worden sein

soll. Moskau hat einmal erklärt, Verräter zu vernichten. Die Spur

kann also nur direkt in den Kreml führen. Eine andere Möglichkeit

gebe es faktisch nicht, lautet die Londoner Logik. Gibt es aber doch.

Schon die Berufsbezeichnung Doppelagent für Sergej Skripal legt nahe,

dass es mindestens zwei Seiten gibt, die offene Rechnungen mit dem

Opfer haben könnten. Vor allem aber fehlt bisher jeder handfeste

Beweis. So sind nicht nur Skripal und seine Tochter vergiftet, auch

die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind es. Für eine

Rückkehr zu den üblichen diplomatischen Gepflogenheiten sollte es

aber nie zu spät sein.

