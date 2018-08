BERLINER MORGENPOST: Wohnungsnot: Berlin schafft 100 neue Stellen – Von Isabell Jürgens

Um den stockenden Wohnungsneubau voranzubringen,

sollen in den Behörden und Ämtern, die mit den Planungen und

Genehmigungen für den Wohnungsbau befasst sind, 100 zusätzliche

Personalstellen geschaffen werden. „Darüber besteht Einigkeit auf

Senatsebene“, sagte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher

(Linke) der Berliner Morgenpost. Ihre Behörde habe Vorschläge

ausgearbeitet, wo genau diese Stellen geschaffen werden sollen. Klar

sei, dass die Stellen „nicht nur in unserem Haus, sondern vor allem

auch in den Stadtplanungs- und Umweltämtern der Bezirke, die

besonders viele Neubauvorhaben betreuen, entstehen“.

Die 100 zusätzlichen Stellen sind Teil des sogenannten

Beschleunigungsprogramms für den Wohnungsbau, der auf der

Senatsklausur vor der Sommerpause verabredet wurde und Ende August im

Senat vorgelegt werden soll. Das Programm ist eine Reaktion auf einen

Bericht zum Stand des kommunalen Wohnungsneubaus, den die Senatorin

Ende Juni vorgelegt hatte. Die 30.000 städtischen Wohnungen, die die

rot-rot-grüne Koalition bis 2021 versprochen hat, werden demnach bei

Weitem nicht erreicht.

Nach Angaben des Berichts werden voraussichtlich nur 25.000

Wohnungen fertig. Kritik hatte es daraufhin nicht nur aus der

Opposition und von Bauverbänden gegeben, auch bei den

Koalitionspartnern war das Verfehlen der verabredeten Ziele beim

Neubau gar nicht gut angekommen.

Die 100 Stellen sind im Doppelhaushalt 2018/2019 bislang nicht

vorgesehen, mit dem nächsten Haushalt wären sie also erst ab 2020 zu

besetzen. „Es macht aber keinen Sinn, so lange zu warten, wenn man

beschleunigen will“, sagte die Senatorin. „Das heißt also, dass wir

diese 100 Stellen entweder aus dem laufenden Haushalt finanzieren

oder in einem Nachtragshaushalt abbilden müssen“, sagte Lompscher

weiter.

Das Beschleunigungsprogramm, so betont die Senatorin, sei noch in

Arbeit, aber einige Maßnahmen seien bereits festgelegt. Neben dem

Personalzuwachs sollen etwa die sechs landeseigenen

Wohnungsbaugesellschaften aufgefordert werden, ihre Prioritäten nicht

nur auf große, zeitaufwendige Bauvorhaben zu legen, sondern

Dachausbauten, Aufstockungen und Ergänzungsbauten auf eigenen

Grundstücken verstärkt in den Fokus zu nehmen. „Hier besteht ein

Potenzial von insgesamt rund 4500 Wohnungen“, so Lompscher. Außerdem

sollen laufende große Neubauvorhaben, die erheblichen Planungsvorlauf

benötigen, weil etwa Erschließungsfragen erst noch geklärt und

Bebauungspläne geändert werden müssen, mit größerem Nachdruck und

stärkerer Unterstützung durch Senat und Bezirke beschleunigt werden.

Die neuen Zahlen der Statistiker, die am Donnerstag veröffentlich

wurden, geben unterdessen auch weiterhin keinen Anlass zur

Entwarnung: Demnach haben die Berliner Bauaufsichtsbehörden im ersten

Halbjahr des Jahres 2018 insgesamt 1918 Anträge für Bauvorhaben

genehmigt. Das sind 17,7 Prozent weniger als in den ersten sechs

Monaten des Vorjahres, teilt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

mit. Immerhin sollen in diesen Gebäuden 11.606 Wohnungen entstehen,

2,5 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die meisten

Baugenehmigungen für Wohnungen erteilten die Bezirke Pankow (2297)

und Treptow-Köpenick (1690).

„Wir arbeiten daran, aber letztendlich ist nicht die absolute Zahl

Ende 2021 entscheidend, sondern dass wir überzeugende Antworten auf

die drängenden Wohnungsfragen der Berliner in überschaubaren

Zeiträumen geben“, sagte die Senatorin.

