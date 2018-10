BERLINER MORGENPOST: Zurück in die Zukunft / Leitartikel von Kerstin Münstermann zur Friedrich Merz

Kurzform: Und ob ein 62-Jähriger, vor mehr als

einem Jahrzehnt verbittert aus der Politik ausgeschiedener

Aufsichtsrat-Chef einer amerikanischen Investmentgesellschaft

tatsächlich einen Aufbruch darstellt? Jemand, der außerhalb der

Politik sein Geld sehr gut verdient hat, in zahlreichen Gremien

sitzt, aber an bedeutenden politischen Prozessen der letzten Jahre

keinen Anteil hat? Das darf bezweifelt werden. Friedrich Merz ist ein

Mythos, völlig zu Recht. Doch das sollte er bleiben.

Der vollständige Leitartikel: Laut und öffentlich gerufen hat zwar

noch kein CDU-Grande nach ihm, dennoch verkündete der ehemalige

Unionsfraktionschef Friedrich Merz seine Kandidatur für den

CDU-Vorsitz am Dienstag nun auch öffentlich. Er wolle Verantwortung

übernehmen, den „inneren Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit der

CDU“ stärken, erklärte er via Pressemitteilung. Die Partei brauche

„Aufbruch und Erneuerung“ mit erfahrenen und jüngeren

Führungspersönlichkeiten. Richtig. Doch mit Merz ginge die CDU zurück

in die Zukunft. Es wäre ein Aufbruch zurück zu altem Personal. Auch

wenn die Sehnsucht nach einem deutschen Sebastian Kurz, einem

gemäßigten Populisten, in der CDU groß sein mag: Die Idee, mit

scharfer Rhetorik deutlich weiter nach rechts zu rücken, sollte die

christliche Partei ganz schnell vergessen. Auch wenn Merz der AfD

sicher gefrustete CDU-Wähler abjagen könnte: Wenn die CDU den Teil

der Mitte wieder aufgibt, den sie unter Angela Merkel von der SPD

erobert hat, wird das Ziel, wieder Volkspartei zu sein, in weite

Ferne rücken. Denn sowohl CDU als auch CSU haben bei den

Landtagswahlen nicht nur an die AfD, sondern auch an die Grünen

massiv Stimmen abgegeben. Das schlechte Abschneiden der CSU im

Großstadtmilieu macht deutlich, dass die Union die Verbindung zur

Mitte nicht abreißen lassen darf. Die Verteufelung des

„Prenzlauer-Berg-Milieus“ mit seinen linken Eliten durch

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt war ein Fehler. Und ob ein

62-Jähriger, vor mehr als einem Jahrzehnt verbittert aus der Politik

ausgeschiedener Aufsichtsrats-Chef einer amerikanischen

Investmentgesellschaft tatsächlich einen Aufbruch darstellt? Jemand,

der außerhalb der Politik sein Geld sehr gut verdient hat, in

zahlreichen Gremien sitzt, aber an bedeutenden politischen Prozessen

der letzten Jahre keinen Anteil hat? Das darf bezweifelt werden.

Friedrich Merz ist ein Mythos, völlig zu Recht. Doch das sollte er

bleiben. Die CDU sollte sich in den nächsten vier Wochen vielmehr die

Frage nach Kurs, Inhalt und Wählbarkeit stellen. Merkel hat vieles

geschafft in ihrer Zeit als Vorsitzende. Sie hat für eine

gesellschaftliche Öffnung der CDU geworben, diese in weiten Teilen

geschafft. Sie hat die Männerpartei CDU, nicht zuletzt durch

unprätentiöses und schnörkelloses Auftreten auch für Frauen wählbar

gemacht. Was sie versäumt hat, vor allem in den letzten Jahren, war

das Kümmern um die Bedürfnisse, den Stolz und die Seele ihrer Partei.

Ihre sehr liberale Flüchtlingspolitik und damit verbunden das

Nichteingehen auf die Sorgen der Basis, hat Teile der Partei und auch

Bürger nachhaltig und langfristig verärgert. Sowohl die

Bundestagsabgeordneten der CDU, ihre Vereinigungen als auch Orts- und

Landesverbände verlangen nach den Merkel-Jahren gleichermaßen nach

einem deutlich konservativeren Profil, einem wirtschaftsliberaleren

Kurs. Auch nach einer Stärkung der christlichen Werte, einer

Besinnung auf Traditionen. Nach jemandem, der es schafft, die Partei

wieder stärker zu einen und gleichzeitig einen Neuanfang zu

verkörpern. Sowohl Generalsekretärin Annegret Kamp-Karrenbauer als

auch Gesundheitsminister Jens Spahn werden diesem Anspruch gerecht.

Was der Wähler nicht schätzt, sind Streit, scharfe Profilierung auf

Kosten anderer. Diese Lehre aus dem Sommerdebakel, dem erbitterten

und unsinnigen Streit mit der CSU über Zurückweisungen an den

Grenzen, sollte die CDU auch im Kopf haben.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell