Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Kandidaten für CDU-Vorsitz

Der Kampf um Merkels Parteichef-Nachfolge hat es

in sich. Die Parteibasis – wenngleich ohne jede Chance auf eine

Urwahl – giert nach einer Richtungsentscheidung, nach schärferen

Konturen, nach mehr Konfrontation mit den politischen Gegnern. Wie

Merkel als Restlaufzeit-Kanzlerin einer Resterampe-Koalition mit

dieser reanimierten Partei harmonieren kann und will, steht in den

Sternen. Ihre Ansage, bis zum Ende der Legislaturperiode oder der

Koalition Regierungschefin bleiben zu wollen, ist bestenfalls eine

fromme Lüge. Denn natürlich wird sie ihren Platz früher räumen

müssen, um einen Parteifreund mit Kanzlerbonus ins Rennen zu

schicken, wenn die Neuwahl ansteht.

