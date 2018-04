Berliner Zeitung: Kommentar zu Macron und Europa. Von Thorsten Knuf

Macron investiert so viel politisches Kapital in

das Thema Europa, dass er bald auch liefern muss. Verweigern sich die

Deutschen und einige andere Euro-Staaten wie die Niederlande und

Österreich ambitionierten Reformen der Gemeinschaft, steht Macron zu

den Europawahlen 2019 mit leeren Händen da. … Zudem wird es einen

besseren Zeitpunkt für Umbauten am Haus Europa nicht mehr geben. …

Alles, was jetzt nicht angegangen wird, muss man später unter viel

größerem Zeitdruck und mit viel höheren Kosten aus dem Boden

stampfen. Eigentlich bräuchte Europa jetzt einen starken

deutsch-französischen Antrieb sowie eine Bundeskanzlerin, die sich

über Bedenken hinwegsetzt und mit offenen Karten spielt. Eigentlich.

Pressekontakt:

Berliner Zeitung

Redaktion

christine.dankbar@dumont.de

Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell