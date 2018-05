Berliner Zeitung: Kommentar zu USA. Von Karl Doemens

Der große Dealmacher sieht in Europa vor allem

eins: einen wirtschaftlichen Konkurrenten. Deswegen denkt er gar

nicht daran, Konzernen aus Deutschland oder Frankreich im Iran einen

Wettbewerbsvorteil einzuräumen. Und deswegen will er die Stahlzölle

in Kraft setzen. … Deutschland ist viel zu klein, um erfolgreichen

Gegendruck aufbauen zu können. Und Europa befindet sich in einer

jämmerlichen Verfassung. So könnte Trumps neue Devise heißen:

„America First. Europe Last.“

Pressekontakt:

Berliner Zeitung

Redaktion

christine.dankbar@dumont.de

Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell