Berliner Zeitung: Leitartikel zum Abriss der Kudamm-Bühnen. Von Gabriela Keller

Die Politiker lassen das Geld in die Stadt fließen,

wie es kommt; die Renditeerwartung formt die attraktivsten Lagen,

nicht demokratisch-rechtsstaatliche Instrumente. So wird die Stadt

nicht weiterentwickelt, sondern Finanzinteressen unterworfen. Der

Abriss der zwei Theater zeugt nicht nur von der Willensschwäche der

zuständigen Politiker, sondern auch von einem erschreckenden Mangel

an Gespür. Berlin gibt hier ein Kapitel seiner Kulturgeschichte

preis.

