Bernd Eichinger& Friends: Filmhighlights werden für sein Herzensprojekt versteigert / Zum 20-jährigen Jubiläum von Artists for Kids gibt es die Chance auf echte Sammlerstücke und spannende Erlebnisse

Die Münchner Hilfsorganisation Artists for Kids wird 20 und

feiert ihr Jubiläum mit einer großen Charity-Auktion: Unter anderem kommen Teile

des Nachlasses von Mitgründer Bernd Eichinger bei www.unitedcharity.de, Europas

größtem Charity-Auktionsportal, unter den virtuellen Hammer, darunter ein

originales Drehbuch mit persönlichen Notizen Eichingers. Darüber hinaus

unterstützen zahlreiche weitere prominente Stifter Artists for Kids mit rund 20

nie dagewesenen Versteigerungen. Fans haben bis zum 27. Februar etwa die Chance

auf einen Schreibworkshop mit Doris Dörrie, eine private Lesung von Max von

Thun, ein Meet & Greet mit Michael “Bully” Herbig, ein Abendessen bei Sternekoch

Otto Koch zuhause, eine private Kinovorstellung bei Disney und einen Pullover

von Jella Haase aus dem aktuellen Constantin-Erfolg “Das perfekte Geheimnis”.

United Charity leitet alle Erlöse direkt und ohne Abzug an Artists for Kids

weiter und unterstützt damit insbesondere deren Schulprojekt “Das fliegende

Klassenzimmer”.

United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweise

nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es

Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity

gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben

gerufen und erzielte seither mehr als 9,2 Millionen Euro. Die Auktionserlöse

fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.

