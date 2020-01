Zahl der Woche von aposcope / Hohe Zufriedenheit in Apotheken: Treiber sind Kollegenzusammenhalt, Betriebsklima und Arbeitsinhalte

In deutschen Apotheken herrscht offenbar eine hohe

Arbeitszufriedenheit beim angestellten Personal. Das zeigen die Ergebnisse der

jüngsten aposcope-Umfrage für die “Zahl der Woche” vom 28. Januar 2020. 84 % der

befragten angestellten Apotheker*innen und PTA sind demnach zufrieden mit ihrer

aktuellen Tätigkeit. Ein entscheidender Faktor sind dabei die Kolleginnen und

Kollegen. Im Hinblick auf Aufstiegschancen ist das Personal jedoch gespalten.

Eine entspannte Arbeitsatmosphäre, interessante Aufgaben und gute

Aufstiegschancen – verschiedene Faktoren haben Auswirkungen auf die

Zufriedenheit von Mitarbeiter*innen. Angestellte in der Apotheke bilden hierbei

keine Ausnahme. Eine besondere Rolle spielt dabei die Zusammenarbeit mit

Kollegen, mit der der Großteil der Umfrageteilnehmer*innen (92 %) zufrieden ist.

Auch hinsichtlich der Arbeitsinhalte (89 %), des Betriebsklimas (85 %) und der

Ausstattung am Arbeitsplatz (84 %) zeigen die Ergebnisse der aposcope-Umfrage

verglichen mit der generellen Arbeitszufriedenheit eine überdurchschnittliche

Zufriedenheit. Jeweils rund drei Viertel der Befragten sind außerdem zufrieden

mit

– der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,

– den Weiterbildungsmöglichkeiten,

– der Arbeitszeit und

– der Bereitstellung von Informationen.

Aufstiegschancen sind größte Baustelle für das angestellte Apothekenpersonal

Geht es um den Chef und die Bezahlung, sind angestellte Apotheker*innen und PTA

dagegen unterdurchschnittlich zufrieden beziehungsweise deutlich skeptischer. So

zeigen sich jeweils 36 % der Befragten eher nicht bis überhaupt nicht zufrieden

mit ihrem aktuellen Gehalt sowie dem Führungsverhalten ihres Vorgesetzten. Bei

einem Blick auf die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten ist das angestellte

Apothekenpersonal uneins: Während knapp die Hälfte (47 %) mit den derzeitigen

Chancen eher bis voll und ganz zufrieden ist, ist bei der anderen Hälfte (49 %)

das Gegenteil der Fall.

Arbeitszufriedenheit steigert auch die Mitarbeiterbindung

Trotz einer gewissen Unzufriedenheit in bestimmten Bereichen gibt rund die

Hälfte (48 %) der Umfrageteilnehmer*innen an, langfristig beim aktuellen

Arbeitgeber bleiben zu wollen. Zwei Drittel (67 %) der angestellten

Apotheker*innen und PTA stimmen sogar zu, sich auch in fünf Jahren noch in ihrer

aktuellen Apotheke zu sehen. Demgegenüber sind fast 40 % offen für einen

Wechsel. Dennoch gibt die deutliche Mehrheit der Befragten (88 %) an, gerne zur

Arbeit zu kommen. Getoppt wird dies noch von den zahlreichen Angestellten (92

%), die sich laut eigener Aussage gerne für ihre Apotheke einzusetzen.

Hinweis zur Methodik: Die Grundlage der Angaben zur “Zahl der Woche” ist eine

Umfrage, die aposcope am 28. Januar 2020 durchgeführt hat. Dabei wurden 151

verifizierte angestellte Apotheker*innen und PTA online befragt. Die

Fragestellung lautete: “Wie zufrieden sind Sie persönlich mit den folgenden

Aspekten Ihrer Arbeit/Tätigkeit?” Mögliche Antworten waren “voll und ganz

zufrieden”, “zufrieden”, “eher zufrieden”, “eher nicht zufrieden”, “nicht

zufrieden” und “überhaupt nicht zufrieden”.

