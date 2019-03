Bernd Lucke (LKR) zum Mindestlohn: CDU setzt Merkels Linkskurs fort (FOTO)

Die CDU setzt auch unter der neuen Vorsitzenden Kramp-Karrenbauerihren Linkskurs fort. Davon ist der Europaabgeordnete Bernd Lucke(Liberal-Konservative Reformer – LKR) überzeugt, nachdemBundestagspräsident und CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in einemInterview den vom französischen Präsidenten Macron in die Diskussiongebrachten „europäischen Mindestlohn“ als „bemerkenswerten Vorschlag“bezeichnet hat.

Ein europaweiter Mindestlohn, der an die Erfordernisse eines jeden

EU-Mitgliedstaates angepasst werden soll, wäre – so Lucke –

„ökonomischer Unfug“. In dem einen Land wäre der festgesetzte

Mindestlohn dann zu hoch, im anderen zu niedrig. Deshalb bestehe

überhaupt keine Notwendigkeit, diese Frage auf EU-Ebene zu regeln.

Bernd Lucke: „Wir haben in Deutschland gute Erfahrungen mit flexiblen

Branchenlösungen gemacht. Es ist auch legitim, wenn Frankreich einen

anderen Weg gehen will. Man sollte aber in Paris beachten, dass es

dort Menschen in gelben Westen gibt, die nicht damit zufrieden sind,

wenn man ihnen aus Brüssel ihre ureigenen Belange von oben

vorschreiben will.“

Pressekontakt:

Johannes Willi Knaup

Geschäftsstelle Paderborn

Giersmauer 1

33098 Paderborn

Tel.: +49 (0) 171 2064422

willi.knaup@lkr.de

Original-Content von: LKR – Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell