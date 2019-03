neues deutschland: Notwehr, nicht Piraterie – Kommentar zur Kursänderung eines Tankers auf dem Mittelmeer nach der Rettung von 108 Flüchtlingen aus Seenot

»Piraterie«, »Kaperei«, »Entführung« – die

Benennungen eines Vorganges auf dem Mittelmeer könnten kaum

drastischer ausfallen. Ob zutreffend oder nicht: Was sich am Dienstag

und Mittwoch vor der libyschen Küste abgespielt hat, ist

Selbstschutz. Man könnte es auch Notwehr bei Gefahr im Verzug nennen.

Denn die Flüchtlinge, die erst von einem Tanker aus Seenot gerettet

wurden und mit diesem dann Kurs auf Malta nahmen, sollten zurück nach

Libyen gebracht werden. In ein Land, das seit der Vertreibung von

Staatschef Gaddafi durch eine westliche Kriegsallianz praktisch

gescheitert ist. Flüchtlinge werden dort in überfüllte Lager

gesperrt, wo sie nicht selten hungern und zwischen Matratzen und Müll

vor sich hin vegetieren. Vergewaltigungen, Folter und Verstümmelungen

sind dort üblich, Krankheiten breiten sich rasend schnell aus.

Berichte von Zeugen dieser Zustände sind grausam. Ein Mann aus

Westafrika schildert dies in einer vor wenigen Tagen veröffentlichen

Studie so: »Es ist unbeschreiblich. Es gibt keine Worte dafür.«

Die Regierungen in der EU wissen von den Berichten aus den

libyschen Lagern. Brüssel arbeitet aber weiter mit den Behörden im

Maghreb zusammen – und ignoriert die Menschenrechtsverletzungen. Das

Ziel ist klar: So wenige Flüchtlinge wie möglich nach Europa lassen.

Dass die EU dabei Geld an Verbrecher überweist, ist eine Schande –

vor allem für ein Staatenbündnis, das sich die Wahrung der

Menschenrechte auf die Fahnen schreibt.

