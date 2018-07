Bestseller-Autorin Virginia Fox setzt auf Nova MD

Die Züricher Bestseller-Autorin Virginia Fox, die mit fünfstelligen Verkaufszahlen auf Amazon zu den erfolgreichsten Liebesroman-Autorinnen im deutschsprachigen Raum gehört, wechselte 2017 zum Buchvertrieb von Nova MD. Damit hat Virginia Fox einen starken Partner an ihrer Seite und verkauft ihre Bücher nicht nur erfolgreich im Online-Handel, sondern auch im gesamten Buchhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Wir freuen uns sehr mit Virginia Fox, einer der erfolgreichsten Selfpublisherinnen, zusammen arbeiten zu dürfen. Sie ist ein weiterer Beweis dafür, dass Selfpublishing ein konkurrenzfähiger Publikationsweg ist.“ so Marleen Olschewski, Buchmanager bei Nova MD.

Virginia Fox zählt zur neuen Generation von Autoren-Unternehmerinnen, die gezielt auf marktwirtschaftlichen Erfolg setzt: 20 Bücher in vier Jahren, mehrere Auszeichnungen und eine starke Leserschaft, die treuer nicht sein könnte. Eine Ausnahmeautorin am Markt, die mit Qualität, hoher Veröffentlichungsfrequenz und sympathisch-modernen Geschichten auftrumpft, die sich verkaufen. Nach ihrem Erfolg im Online-Handel werden ihre Bücher nun im stationären Buchhandel einem noch größeren Publikum zugänglich gemacht. Und der Plan geht auf: Die Resonanz des Buchhandels ist durchweg positiv, meine Bücher werden gut angenommen, freut sich Virginia Fox und ist dankbar für die Unterstützung durch Nova MD: ?Nova MD leistet für mich unbezahlbare Dienste. Nicht nur im rein logistischen Sinn. Ihre Dienstleistung entlastet mich aktiv und unterstützt die Verbreitung meiner Bücher, während mir mehr freie Zeit zum Schreiben bleibt. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.?

Mit ihrer ?Rocky Mountain-Serie?, die inzwischen 15 Bände umfasst, trifft Virginia Fox genau den Nerv der Zeit. Ihre Bücher: Eine atemberaubende Mischung aus Liebe, Spannung und Humor. Dabei entführt Fox den Leser in eine Welt, in der Freundschaft, Familie und Zusammenhalt an der Tagesordnung ist, und beschert ihm so viele Stunden spannende Unterhaltung, Freude und Geborgenheit. Für die Leser ist die Rückkehr nach Independence immer wie ein nach Hause kommen und die Charaktere der Serie sind so vertraut wie Familienmitglieder. Kein Wunder also, dass jedes ihrer Bücher ein Bestseller ist und auch der neue Band ?Rocky Mountain Kiss? direkt in die Top10 der Kindle Bestseller Charts eingezogen ist. Neben der Rocky Mountain- Serie vertreibt Fox auch ihre Drachenromane, eine Jugend-/Fantasyreihe, über Nova MD.

Fox schafft es, ihren Liebesromanen und Charakteren auf eine gefühlvolle Art und Weise Leben einzuhauchen und erobert damit die Herzen ihrer Leser im Sturm. Und wenn sie nicht gerade schreibt, ist Virginia Fox bei ihren Pferden oder streift mit ihrem Australian Cattle Dog und ihrer Tochter durch die atemberaubende Natur der Schweiz.

Ihre letzten Veröffentlichungen der Rocky Mountain-Reihe waren ?Rocky Mountain Kiss?, ?Rocky Mountain Race? und ?Rocky Mountain Lion? und die humoristische, illustrierte Reitlehre „10 Dinge, die du übers Reiten wissen musst“, die alle Ende Juni 2018 veröffentlicht wurden.

Nova MD ist ein Unternehmen mit Hauptsitz im bayerischen Vachendorf-Traunstein, das zu den größten Vertrieben in Deutschland für Bücher und CDs im Bereich Selfpublishing gehört sowie die Verlagsauslieferung für kleine und mittlere Verlage übernimmt. Zum Vertriebssortiment gehören physische Bücher, Papeterie, CDs, Hörbücher, Hörspiele und DVDs. Das gesamte Sortiment umfasst aktuell 33.000 CDs/DVDs/Hörbücher, 2.600 Vertriebspartner, Händler & Handelsketten, 900 Labels und Verlage sowie insgesamt 5.500 verschiedene Vertriebsartikel. Geschäftsführer von Nova MD ist Armin Wirth und beschäftigt derzeit 24 Mitarbeiter.