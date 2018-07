Rheinische Post: Oettinger: „Wir haben Trump gezeigt, dass die EU nicht schwach und wehrlos ist“

EU-Kommissar Günther Oettinger hat die harte

und geschlossene Haltung der Europäischen Union im Handelsstreit mit

den USA als Grund für jetzige Deeskalation von Präsident Donald Trump

gewertet. „Wir haben uns trotz unterschiedlicher Interessen nicht

spalten lassen“, sagte Oettinger der Düsseldorfer „Rheinischen Post“.

„Wir haben mit neuen Zöllen auf die US-Strafzölle auf Aluminium und

Stahl reagiert und damit gezeigt, dass wir nicht schwach und wehrlos

sind“. Die Gegenmaßnahmen der EU und Chinas hätten der Industrie und

der Landwirtschaft in den USA bereits nachhaltigen Schaden zugefügt.

Das habe Trump von eigenen Parteifreunden und Wählern zu spüren

bekommen. Jetzt gehe es um die Light-Version des einst geplanten

TTIP-Freihandelsabkommens zwischen den USA und der EU. Dabei müssten

drei Dinge beachtet werden: der deutliche Abbau bestehender Zölle in

einer fairen Balance für beide Räume der Volkswirtschaften, der

Verzicht auf einseitige Maßnahmen für die Zeit des „Burgfriedens“

und der vermehrte Import von US-Produkten wie Soja und Tierfutter.

Für den Import von Flüssiggas könne die Politik nur die

Rahmenbedingungen verbessern, aber nicht die Mengen bestimmen. Das

regele der Energiemarkt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker

habe sehr gut verhandelt: sportlich, burschikos und bereit zur

Einigung. Trump habe geglaubt, er könne durch Strafzölle die

US-Wirtschaft schützen, er habe ihr aber Schaden zugefügt. Das habe

er nun erkannt und die Situation wiederum in einen Deal gekehrt. „Die

Zeit dafür war reif.“

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell