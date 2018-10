Birgit Bessin: „Woidkes Jubelzahlen zur Arbeitslosenstatistik sind nichts als Augenwischerei“ (FOTO)

Rot-Rot in Potsdam bejubelt die Arbeitslosenzahlen für denSeptember. Erstmals seit der Wende sei die Arbeitslosenquote unter 6% gesunken. Doch genauerer Betrachtung halten diese roten Zahlen inder Realität nicht stand. Zum einen gibt es riesige Unterschiede: Inberlinfernen Regionen wie der Uckermark liegt die Arbeitslosigkeitmit fast 11 % unvermindert hoch, in Teilen des Speckgürtels ist siemit 3,7 % (Landkreis LDS) sehr niedrig. Außerdem werden – wie immerbei den Zahlen der Agentur für Arbeit – Arbeitslose versteckt. Siebefinden sich in sog. Maßnahmen und tauchen in der Statistik nichtals „arbeitssuchend“ auf.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag

Brandenburg, Birgit Bessin, kommentiert die Zahlen so:

„Die Arbeitslosenzahlen verlieren immer weiter an Aussagekraft.

Denn ihnen ist nicht zu entnehmen, ob derjenige, der Arbeit hat,

überhaupt vom verdienten Geld leben kann. Außerdem sagen die Zahlen

nichts darüber aus, wie viele Beschäftigungsverhältnisse ein

Brandenburger ausüben muss, um über die Runden zu kommen. Dazu kommen

Minijobs und Zeitarbeitsverträge, befristete Verträge und

Scheinselbstständigkeiten. Wer auf einen Angleich der Löhne und

Gehälter an das Westniveau hoffte, wird auch in diesem Punkt von den

Altparteien enttäuscht: Die Löhne in Brandenburg steigen nicht, sie

sinken. 2016 verdiente der Brandenburger 81 % des Westniveaus –

vergangenes Jahr waren es nur noch 78 %. Und die Lage auf dem

Arbeitsmarkt wird insbesondere im Niedriglohnsektor ständig

verschärft. Sogenannte „Flüchtlinge“ drängen immer weiter in diesen

Sektor vor und machen am unteren Ende der Lohnskala deutschen

Beschäftigten verstärkt Konkurrenz. Das dürfen wir nicht

widerspruchslos hinnehmen! Wir fordern eine ehrliche und transparente

Arbeitsmarktpolitik, die in erster Linie die Interessen der deutschen

Arbeitnehmer im Blick hat und nicht darauf ausgerichtet ist, den

Arbeitnehmer über möglichst viele, schlecht bezahlte Arbeitsstellen

–zu knechten–. Die Masseneinwanderung zeigt uns: Geld ist reichlich

da. Es muss für das eigene Volk eingesetzt werden – auch um in

Randregionen der Mark Existenzen zu sichern und Arbeit zu schaffen.

Das wird die AfD umsetzen.“

