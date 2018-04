„Bonnie and Clyde“: Premiere am 9. Mai, weitere Aufführungen am 10. bis 13. Mai

Im Mai beginnt wieder die Theatersaison, und die Theaterwerkstatt der Hochschule Bremen lädt zur Aufführung ihres ersten Stücks ?Bonnie and Clyde? ein. Premiere ist am Mittwoch, dem 9. Mai 2018, 20 Uhr, in der Schwankhalle Bremen, Buntentorsteinweg 112. Weitere Aufführungstermine sind am 10. bis 13. Mai zur gleichen Uhrzeit und am selben Ort. Telefonische Kartenreservierung: 0421-5905 3094. Die Eintrittspreise betragen 14 bzw. 9 Euro.

Bonnie und Clyde sind der Inbegriff für Freiheit und Leidenschaft. Als abgehängte ?Modernisierungsverlierer? zeigten sie dem System die Rote Karte. Kurz vor der Wirtschaftskrise Anfang der 1930-er Jahre nahm sich das Duo, was es wollte, und schockierte und faszinierte damit große Teile der Bevölkerung, bis das System die Mitte-Zwanzigjährigen im Kugelhagel als Mahnung an alle Nachahmer auslöschte.