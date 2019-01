bpa-Landesgruppe Sachsen verabschiedet langjährigen Vorsitzenden mit Ovationen / Dr. Faensen geht und übergibt an seinen Nachfolger Igor Ratzenberger

Elf Jahre lang lenkte der Unternehmer, Arzt und

Psychologe Dr. Matthias Faensen die Geschicke der sächsischen

Landesgruppe des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste

e.V. (bpa). Auf der Mitgliederversammlung am 22. Januar 2019 in

Dresden trat er nun aus Altersgründen nicht mehr zur turnusgemäßen

Vorstandswahl an. Zum Nachfolger Faensens wählten die bpa-Mitglieder

den gelernten Krankenpfleger Igor Ratzenberger. Der 52-Jährige, der

einen ambulanten Pflegedienst betreibt, freut sich auf sein neues

Amt: „Ich danke zunächst einmal Herrn Dr. Faensen für seine

hervorragende Arbeit. Mit ihm als Vorsitzenden ist es gelungen, der

größte Verband von Pflegeeinrichtungen in Sachsen, verbunden mit

entsprechendem Ansehen, zu werden. Ich nehme die Herausforderung gern

an und bin sehr zuversichtlich, gemeinsam mit den Kolleginnen und

Kollegen den bpa in Sachsen auch zukünftig auf dieser äußerst soliden

Basis weiterzuentwickeln“, dankte Ratzenberger seinem Vorgänger.

Der bpa Sachsen würdigte die beeindruckenden Leistungen und

Verdienste von Dr. Faensen für die pflegerische Versorgung im

Freistaat Sachsen – sowohl als erfolgreicher Unternehmer mit 2.100

Mitarbeitern als auch als ehrenamtlicher Verbandsvorsitzender – in

der Mitgliederversammlung mit stehenden Ovationen. Die Mitglieder

dankten ihm für die vielen Stunden, die Ideen und den Tatendrang der

vergangenen Jahre, die er in den Aufbau und die Weiterentwicklung des

Verbandes investierte. „Er war uns allen stets ein wichtiger und

kompetenter Berater“, so Jacqueline Kallé, Leiterin der

bpa-Landesgeschäftsstelle. Faensen übernahm im April 2007 als

Vorsitzender die Geschicke der bpa-Landesgruppe Sachsen mit damals

150 Mitgliedern. Heute vereint der Verband knapp 700 Pflege- und

Behindertenhilfeeinrichtungen. Mit zunehmender Größe der Landesgruppe

wurde der bpa unter der Führung von Faensen zum Sprachrohr der

privaten Pflegeeinrichtungen, ob in Anhörungen im sächsischen

Landtag, in der Enquete-Kommission oder zu zahlreichen anderen

Gelegenheiten. Der bpa entwickelte sich unter seiner Ägide zum

gefragten Gesprächspartner für Diskussionen um Gesetzesvorhaben, für

den fachlichen Austausch und zum Verfechter der Interessen der

privaten Pflegeunternehmen.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

650 in Sachsen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeits- und circa 23.000 Ausbildungsplätze

(www.youngpropflege.de, www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Kontakt für Rückfragen: Jacqueline Kallé, Leiterin der

bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0341-52 90 44 60, Mobil: 0162/134

135 6, www.bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell