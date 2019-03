BRAVO-Studie zeigt: Zwei Drittel aller Mädchen waren bereits Opfer von Lästereien / Kampagne „GiRLS support GiRLS“ ruft Mädchen zur gegenseitigen Unterstützung auf Von Presse

Vertrauen, Humor und Sympathie: mit diesen Dingen

möchten Mädchen Eindruck auf andere machen. Doch dass dies häufig

leider nicht gelingt, zeigt die aktuelle BRAVO-Umfrage zum Thema „Wie

gehen Mädchen miteinander um?“ im Rahmen der Anti-Mobbing-Initiative

„GiRLS support GiRLS“. Das Ergebnis: Zwei Drittel (69 Prozent) der

über 1.300 befragten Mädchen im Alter von 10 bis 19 Jahren haben

schon mehrmals Ausgrenzung erfahren oder sind Opfer von Lästereien

und Mobbing geworden – und dies meist aufgrund von Äußerlichkeiten.

Mobbing zielt meist auf Äußerlichkeiten

Die Studie zeigt: Mädchen möchten gern bei ihren

Geschlechtsgenossinnen mit positiven Charaktereigenschaften wie

Vertrauen und Humor punkten. Kommt es aber zu Lästereien oder

Ausgrenzung, fühlen sie sich eher aufgrund ihres Aussehens und Styles

angegriffen. Auch beim Selbstbild der Befragten spielen Punkte wie

Optik eine Rolle: 60 Prozent der Mädchen gaben auf die Frage nach

ihren Schwächen an, dass sie keine sexy Ausstrahlung hätten bzw.

nicht gut bei Jungs ankämen (53%). Ihre Stärken sehen die meisten

hingegen in ihrer vertrauensvollen (85%) und zuverlässigen (79%) Art,

und dass man mit ihnen Spaß haben könne (79%). Diese Merkmale sind

ihnen ebenfalls bei ihren Freundinnen wichtig.

Neid ist häufiger Auslöser für Lästereien

Wenngleich 69 Prozent der Befragten selbst bereits Opfer von

Ausgrenzung und Lästereien waren, gibt die Hälfte (49%) zu, ebenso

mehrfach am Mobbing anderer beteiligt gewesen zu sein. Hier zeigt die

eigene Einschätzung ein anderes Gesicht: Laut Angaben der Befragten,

die erklärten, schon einmal über andere gelästert zu haben, bezogen

sich die Lästereien weniger auf Äußerlichkeiten, sondern vielmehr auf

fehlende Sozialkompetenzen wie mangelndes Vertrauen, geringe

Zuverlässigkeit oder fehlende Sympathie. Das „Warum“ wird vor allem

durch Rache für vorausgegangene Lästereien begründet. Neid (92%) ist

dabei der Hauptauslöser für Lästereien untereinander. Die Ansicht,

dass es sich Mädchen untereinander schwerer machen als Jungs, teilen

65% der Befragten.

Erstaunlich und unerwartet: Entgegen einer häufig vertretenen

Annahme, dass Social Media Mobbing begünstigt, kommt die Umfrage zu

dem Ergebnis, dass Lästereien im Social Web im Alltag eher wenig

vorkommen. Im Allgemeinen überwiegen unter den eigenen Posts die

positiven Kommentare. Falls es doch einmal zu gemeinen Bemerkungen

kam, wussten viele der Befragten in der Vergangenheit gar nicht

genau, warum sie kritisiert wurden.

Unterstützung lieber im Verborgenen

Offen für ein anderes Mädchen bei Lästereien einstehen und dieses

verteidigen würden laut eigenen Angaben knapp über die Hälfte der

Befragten (56%) – und dies auch ohne die Unterstützung der

Freundinnen. Die bevorzugte Variante (80%): Die Betroffene unbemerkt

ansprechen und ihr helfen. Insgesamt wünschen sich die meisten

Mädchen (77%), dass der Zickenkrieg untereinander weniger wäre. Fast

einstimmig befürworten die Mädels daher den Einsatz von BRAVO GiRL

zusammen mit Instagram gegen Mobbing im Zuge der „GiRLS support

GiRLS“-Kampagne.

Im Rahmen einer Online-Umfrage über das Youth Insight Panel sowie

über die Social Media-Kanäle von BRAVO wurden im Zeitraum vom 14.01.

bis 03.02.2019 1.302 Mädchen im Alter von 10-19 Jahren über den

Umgang miteinander befragt. Sie ist Teil von „GiRLS support GiRLS“,

eine Kampagne von BRAVO GiRL! zusammen mit Instagram, die sich

gezielt gegen Mobbing unter jugendlichen Mädchen richtet. Anstelle

von Ausgrenzung sollen die Ermutigung und die gegenseitige

Unterstützung von Mädchen im Teenager-Alter im Vordergrund stehen.

Prominente Unterstützerinnen wie Influencerinnen Lisa und Lena,

JuliaBeautx, Diana zur Löwen und weitere zeigen im Rahmen der

Kampagne ihr Gesicht und verschaffen dem wichtigen Thema Gehör.

Über BRAVO GiRL!

„So wie du bist!“ – BRAVO GiRL! ist das Entertainment-Magazin für

junge Mädchen. Mit Tipps und Tricks aus allen relevanten

Lebensbereichen steht den Jugendlichen die Zeitschrift wie eine

Freundin zur Seite und unterhält sie mit tollen Inspirationen,

lustigen Ideen und spannenden Geschichten. BRAVO GiRL! deckt das

gesamte Lifestyle-Spektrum der Leserin ab, bewegt sich zu 100 Prozent

in ihrer Freizeitwelt und ermuntert sie, sich zu lieben, selbst

gesetzte Grenzen zu überwinden und eine eigene Persönlichkeit zu

entwickeln. Die thematische Bandbreite reicht von Mode und Beauty

über Freundschaft, Jungs, Well Being, Sport, Lesen, Serien, Food,

Basteln bis hin zu Lebens- und Gesundheitsberatung. Ergänzt wird das

Print-Angebot durch den Digitalauftritt von BRAVO.de (Channel BRAVO

GiRL!) sowie der engen Verzahnung mit Social-Media-Kanälen,

insbesondere Instagram.

Über die Bauer Media Group

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser

weltweit. Wir arbeiten am Puls der Zeit und bewahren gleichzeitig

unsere Traditionen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten

auf vier Kontinenten Magazine, digitale Formate und Radioprogramme.

Mit über 700 Zeitschriften, 400 digitalen Produkten und mehr als 100

Radiosendern informieren und unterhalten wir jeden Tag Millionen von

Menschen. Gleichzeitig stellen wir durch Investitionen in

Online-Vergleichsplattformen und andere neue Geschäftsmodelle die

Weichen für eine erfolgreiche Zukunft als globales

Portfolio-Unternehmen.

