Brinkhaus: Wir sollten unsere Haushaltspolitik modernisieren

Deutschland gibt mehr als die Hälfte seines

Bundeshaushalts für Soziales aus. Anfang der 90er Jahre war es nur

etwas mehr als ein Drittel. Der Anteil am Gesamtbudget ist damit

inzwischen deutlich höher als in fast allen anderen Staaten der OECD.

Die große Frage ist: ist die Zusammensetzung des Budgets ausreichend

zukunftsorientiert? Darüber debattierten heute Vormittag in Berlin

Ralph Brinkhaus MdB (stellvertretender Vorsitzender der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion) und Anja Hajduk MdB (stellvertretende

Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen) beim

„Marktwirtschaftlichen Zukunftsdialog“ der INSM. In einem

Impulsvortrag erläuterte Prof. Niklas Potrafke (ifo Institut) die

Ergebnisse seiner Studie zur langfristigen Entwicklung der

Budgetzusammensetzung. Prof. Potrafke stellte dar, wie sehr

gegenwärtig Ausgaben für Soziale Sicherung den Staatshaushalt

dominieren. „Der demografische Wandel ist eine tickende Zeitbombe

auch für die öffentlichen Budgets, an deren Ticken wir uns nicht

gewöhnen dürfen.“

Ralph Brinkhaus ermahnte, dass sich die politische Debatte zu sehr

um Probleme von Randgruppen drehe: „Es ist ein Versäumnis der Politik

der vergangenen Jahre, sich nicht ausreichend um die Mitte der

Gesellschaft zu kümmern. Wir müssen in den Zusammenhalt der

Gesellschaft investieren.“ Grundsätzlich appellierte er dafür, den

politischen Prozesses der Haushaltsaufstellung neu zu gestalten. „Wir

sollten unsere Haushaltspolitik modernisieren und die Budgets stärker

zielorientiert aufstellen und dann prüfen, ob unsere Ziele auch

erreicht werden“, so Brinkhaus.

Dass die bisherige Form der Haushaltsaufstellung überarbeitet

werden muss, meint auch Anja Hajduk: „Wir müssen klarer inhaltlich

rechtfertigen, wofür wir das Geld ausgeben wollen und besser

überprüfen, ob wir die erhofften Ziele auch erreicht haben.“ Mit

Blick auf die aktuelle Haushaltsdebatte mahnte Hajduk mehr Weitsicht

an: „Die Gefahr ist sehr groß, sich an eine positive

Haushaltsentwicklung zu gewöhnen. Es ist geradezu fahrlässig, jetzt

in der Rentenpolitik mit der Gießkanne zusätzliche Mittel zu

verteilen die in Zukunft kaum zu finanzieren sein werden und

obendrein nicht einmal zielgerichtet gegen Altersarmut wirken.“

Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer der INSM, erinnerte daran,

dass die zusätzlichen Rentenausgaben zu Lasten der nächsten

Generationen kein Wohlstandswachstum schaffen würden. „Die Zukunft

unseres Landes hängt nicht maßgeblich vom Rentenniveau ab, sondern

viel entscheidender vom Bildungsniveau oder dem Niveau der

Infrastruktur. Nur wenn wir zu allererst die Wettbewerbsfähigkeit

Deutschlands sichern, werden wir uns unsere Sozialausgaben auch in

Zukunft leisten können. Das sollte der Maßstab nachhaltiger

Haushaltspolitik sein.“

Die Veranstaltung wurde moderiert von Martin Greive

(Handelsblatt).

