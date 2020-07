Brot und Spiele, so war es doch schon immer? – “Demokratie und Wirtschaft in Schieflage, und nun?”;

Mit dem Buch von Siegfried Wüst : “Demokratie und Wirtschaft in Schieflage, und nun?”; ist eine Sichtweise aus dem Blickwinkel eines Praktikers verfügbar. Zusammen mit seinem Buch: “Mein Handbuch für Führungskräfte – aus der Praxis für die Praxis.”, werden auch Lösungen gezeigt die sich bewährt haben.

Brot und Spiele, so war es doch schon immer? Sind wir als Bürger zu gleichgültig geworden? Unsere aktuelle Situation ist nach seiner Überzeugung nicht so positiv, wie uns “die Politik es uns vorgaukelt.”

Ist die aktuelle Zeit/Situation nicht WIRR und SPANNEND zugleich?

Was passiert da an der Börse? (Glaskugel und Zocken)

Was macht die Politik? (viel Geld vergeben – woher ?)

Was macht die Wirtschaft? (Umbau, Zugrückverlagerung?)

Ist eine ERNEUERUNG möglich? (Ist das System krank?)

Der Staat muss wieder Verantwortung für das Land, die Bürger und das Leben der Bürger übernehmen? In Österreich sind die Renten um 180% höher als in Deutschland. Dabei ist Österreich auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig. Sprüche, wie: “Der Staat ist nicht der geeignete Unternehmer;” – sind einfach nur fragwürdige Floskeln. Die Wirtschaft / der Markt ist nur an Marktmacht und Gewinnen interessiert. Haben wir das nicht mit Ackermann / Wirecard / Autondustrie / Lufthansa / Thyssen / Bayer usw. gesehen ?

Wenn man gute Leute hat, die solche Aufgaben umsetzen, dann klappt das auch. Wir haben z.B. verschiedene Renten- und Gesundheitssysteme, wieso? Erneuerung / Veränderung – wenn nicht jetzt wann dann ? Die Welt ist durch die Globalisierung eng verflochten. Ja, die Welt ist näher zusammengerückt und nun gilt es etwas vernünftiges daraus weiterzuentwickeln. Lassen Sie sich mitnehmen zu einem eventuell anderen Lösungsansatz?

Der Verlag in dem seine Bücher zu finden sind ist der tredition-Verlag in Hamburg

https://tredition.de/autoren/siegfried-wuest-26640/

ISBN: 978-3-347-09018-7 – Demokratie und Wirtschaft in Schieflage, und nun?

ISBN: 978-3-7482-4326-7 – Mein Führungskräfte Handbuch – Praxis für die Praxis.