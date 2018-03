Es ist Zeit, die Marktwirtschaft und die Demokratie vor dem Kapitalismus zu retten, sagt Sahra Wagenknecht. Zeit für eine kreative, innovative Wirtschaft mit kleinteiligen Strukturen, mehr Wettbewerb und funktionierenden Märkten, statt eines Wirtschaftsfeudalismus, in dem Leistung immer weniger zählt, Herkunft und Erbe dagegen immer wichtiger werden. „Die Oberschicht sitzt im Penthouse, hat die Fahrstühle abgestellt […]

Wirtschaft, Markt und Wettbewerb werden von unserer oftmals schwankenden Politik beeinflusst. Oder ist es genau andersherum – und die Politik wird von diesen dreien gesteuert? Joachim Endemann betrachtet dies kritisch in „Es werde mehr Licht! Mehr Demokratie wagen in der Lobbykratie? Untersuchung über die Konsequenzen der bürgerlichen Real-Demokratie“ und fordert seine Leser auf, sich eine […]

Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Martin Prenzel enthüllt in seinem Buch „Eine bessere Gesellschaft durch Wohlstand für alle!“ den miserablen Status Quo unserer Gesellschaft, in dem eine Diktatur der Renditen herrscht. Als Konsequenz liefert er in seinem Buch einen Vorschlag zur Abhilfe, der aufzeigt, wie es durch gerechte Einkommens- und […]