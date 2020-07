Demokratie und Wirtschaft in Schieflage, und nun?

Brot und Spiele, so war es doch schon immer? Sind wir als Bürger zu gleichgültig geworden? Siegfried Wüst sagt: “Unsere aktuelle Situation ist nach meiner Überzeugung nicht so positiv, wie uns die Politik es ständig vorgaukelt.”

Daher stellen sich doch Fragen: Sind wir auf einen unguten Weg geraten? Brauchen wir Veränderung / Erneuerung? Brauchen wir dabei auch überzeugende, gute Führungskräfte in Wirtschaft und in der Politik, die gestalten und nicht nur verwalten? Führungspersönlichkeiten, welche Zusammenhänge (Chance/Risiko) verstehen und dann auch zukunftsorientiert handeln?

Das Buch ist in den verschiedenen Ausgabenformen (e-book, Paperback, Hardcover) ab sofort überall im Buchhandel verfügbar. Link zum Buchverlag : https://tredition.de/autoren/siegfried-wuest-26640/demokratie-und-wirtschaft-in-schieflage-und-nun-paperback-135429/

Mit den 4 Büchern von Siegfried Wüst:

– Demokratie und Wirtschaft in Schieflage, und nun?

– Soziale Marktwirtschaft – ADE.

– Mein Handbuch für Führungskräfte – aus der Praxis für die Praxis.

– Das Leben ist Entwicklung – mein Weg zur / als Führungskraft;

ist eine Sichtweise aus dem Blickwinkel eines Praktiker, mit Problemstellungen und Lösungswegen, praxisorientiert und abgerundet verfügbar. Dabei werden Fakten aufgezeigt und Möglichkeiten angeboten. Es sind die Erkenntnisse besonders hervorgehoben und als Anregungen dargestellt. Es richtet sich an alle, denen unser Land und unser Weg wichtig ist.