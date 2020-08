Demokratie und Wirtschaft in Schieflage, und nun? – neues gesellschaftskritisches Buch von Siegfried Wüst

Der Autor Siegfried Wüst schrieb sein neustes Buch während der Corona-Pandemie, Mitte 2020, da er in dieser Zeit den Endruck erhielt, dass sich hier die Schieflage des deutschen Wirtschaftssystems deutlich aufzeigte. Es erstaunte ihn zudem, dass die Bevölkerung mit den aktuellen Grundrechtsbeschränkungen so gelassen umgeht. Er stellte sich einige Fragen, darunter: Wird eine Politik zum Nutzen der Bevölkerung oder zum Nutzen verschiedener (durch eine Lobby

vertretender) Wirtschaftszweige betrieben? Wie ernst kann man einen Politiker, der seine Politik via Twitter verbreitet, nehmen? Welche andere Probleme wurden durch Corona deutlich?

Die Leser beschäftigen sich in”Demokratie und Wirtschaft in Schieflage, und nun?” zusammen mit Siegfried Wüst mit dem aktuellen Zustand Deutschlands in der Welt der Corona-Krise. Der Autor wirft einen Blick darauf, was momentan warum geschieht und wie die Zukunft aussehen könnte oder sollte. Er macht deutlich, dass eine Erneuerung notwendig ist und regt die Leser mit seinen Ideen selbst zum Nachdenken an.

"Demokratie und Wirtschaft in Schieflage, und nun?" von Siegfried Wüst ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09017-0 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de