Brüderle: „Spahn fabuliert, macht aber seine Hausaufgaben nicht“ / bpa Arbeitgeberverband zur Forderung nach 14 Euro Pflegemindestlohn

Zur Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens

Spahn nach einem Pflegemindestlohn in Höhe von 14 Euro erklärt der

Präsident des bpa Arbeitgeberverbands Rainer Brüderle:

„Der Bundesgesundheitsminister wirft eine völlig willkürlich

gegriffene Zahl in den Raum, die weder spezifiziert noch

wirtschaftlich fundiert ist. Wer mit den 14 Euro gemeint sein könnte,

lässt er völlig offen. Im Übrigen fragt man sich, warum eine

Pflegekommission von Fachleuten einberufen werden soll, die einen

Pflegemindestlohn festlegt, wenn der Minister schon jetzt politische

Vorgaben macht. Da wird das Ganze zur Farce.

Statt populistisch über Zahlen zu fabulieren, sollte der

Bundesgesundheitsminister seiner ureigensten Aufgabe nachkommen und

endlich Vorschläge vorlegen, wie höhere Löhne finanziert werden.

Stand heute trägt der Pflegebedürftige allein die Last. Will Herr

Spahn höhere Beiträge, will er Steuermittel in die Pflege leiten oder

tatsächlich den Pflegebedürftigen weiter belasten? Darauf muss der

Gesundheitsminister jetzt endlich eine Antwort geben.“

Der bpa Arbeitgeberverband e. V. wurde 2015 von 200 Einrichtungen

und Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege,

Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpa

Arbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und große

Betriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- und

arbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.800 Mitgliedern, die

rund 190.000 Mitarbeiter beschäftigen.

unter https://twitter.com/bpa_agv

