BSG-Urteile verschärfen Situation in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen / Freie Mitarbeiter finden adäquaten Job in Zeitarbeitsfirmen

Es herrscht bundesweiter Fachkräfte- und

Expertenmangel in der Pflege und Humanmedizin. Soweit nichts Neues.

Doch die Situation in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen dürfte

sich in den kommenden Wochen und Monaten noch verschärfen: Zwei

aktuelle Urteile des Bundessozialgerichts (BSG) untersagen das

dauerhafte selbstständige Arbeiten der Fachkräfte auf Honorarbasis.

„Eine verordnete Festanstellung stellt einen massiven Einschnitt

in die Flexibilität beider Parteien dar“, sagt Julia Adelung,

Betriebsleiterin der AGENTAMED GmbH Personaldienstleistungen, einem

Unternehmen der IF Gruppe. „Die Einrichtungen können kurzfristige

Engpässe personell nicht auffangen. Die Fachkräfte hingegen müssen

meist schlechtere Bezahlung bei zeitgleichem Verlust ihrer Freizeit

in Kauf nehmen. Viel zu wenige müssen oft viel zu viel leisten. Ein

Ausweg kann der Wechsel in die Zeitarbeit sein.“

Zeitarbeit als Alternative zur freien Mitarbeit

Zeitarbeitnehmer finden einen schnellen Einstieg in den

Arbeitsmarkt, können Kenntnisse und Qualifikationen erweitern und

damit natürlich auch ihre beruflichen Chancen verbessern. Durch die

feste Anstellung bei einer Zeitarbeitsfirma ist das Arbeitsverhältnis

sicher und gleichzeitig frei verhandelbar, d. h. beispielsweise

Arbeitszeiten und Einsatzgebiete und damit auch die Entlohnung.

Bessere Konditionen bei höherer Flexibilität.

„Viele unserer Mitarbeiter bestätigen uns, dass sie durch die

Zeitarbeit an Lebenszeit gewonnen haben“, sagt Adelung. „Mehr Zeit

also für Reisen, die Familie oder ihre Hobbys. Manche studieren sogar

noch nebenbei. Das wäre in einer Festanstellung so kaum möglich.“

Doch nicht nur Arbeitnehmer profitieren vom Modell Zeitarbeit:

„Wenn ein Unternehmen kurzfristig neue Mitarbeiter benötigt, finden

wir schnell die passenden Kräfte – eine unkomplizierte Überbrückung

von Personalengpässen und das ohne unternehmerische oder finanzielle

Verantwortung der Auftraggeber gegenüber dem Zeitarbeiter.“

Wer künftig nicht mehr als Honorarkraft arbeiten kann, wird

sicherlich in Festanstellung in einer Zeitarbeitsfirma ein Stück

Unabhängigkeit vermissen, dagegen ist das Abtreten von

organisatorischen Aufgaben ein Zugewinn.

BSG-Urteile in Kürze

Ärzte, die als Honorarärzte in einem Krankenhaus tätig sind, sind

in dieser Tätigkeit regelmäßig nicht als Selbstständige anzusehen,

sondern unterliegen als Beschäftigte des Krankenhauses der

Sozialversicherungspflicht. Dies hat der 12. Senat des

Bundessozialgerichts am 4. Juni 2019 entschieden (Aktenzeichen B 12 R

11/18 R als Leitfall).

Pflegekräfte, die als Honorarpflegekräfte in stationären

Pflegeeinrichtungen tätig sind, sind in dieser Tätigkeit regelmäßig

nicht als Selbstständige anzusehen, sondern unterliegen als

Beschäftigte der Sozialversicherungspflicht. Dies hat der 12. Senat

des Bundessozialgerichts am 7. Juni 2019 entschieden (Aktenzeichen B

12 R 6/18 R als Leitfall).

Über AGENTAMED

AGENTAMED ermöglicht Gesundheitsprofis Berufung und Beruf.

Zahlreiche Beispiele beweisen, dass Zeitarbeit zu Unrecht ein

schlechtes Image hat. Dank AGENTAMED entdecken „alte Hasen“ ihre

Berufung wieder (neu). Jobanfänger können sich austesten und

spezialisieren. #LebensZeitArbeit

www.agentamed.de

http://ots.de/csW1d7

Pressekontakt:

AGENTAMED GmbH

Julia Adelung

Colonnaden 68

20354 Hamburg

+49 (0) 40 300 346 40

info@agentamed.de

Original-Content von: AGENTAMED GmbH Personaldienstleistungen, übermittelt durch news aktuell