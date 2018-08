BUND legt Klima-Nothilfeplan vor / Maßnahmen in den Bereichen Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Natur- und Gewässerschutz gefordert

Durch die klimapolitische Untätigkeit der

Bundesregierung verschärft sich die Klimakrise weltweit – auch in

Deutschland. Die mit der aktuellen Hitzewelle verbundenen

Umweltprobleme machen ein schnelles politisches Eingreifen notwendig.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert daher

von der Bundesregierung umfassende Klima-Nothilfemaßnahmen in den

Bereichen Energie, Verkehr, Landwirtschaft, Natur- und

Gewässerschutz. Um die deutschen Klimaziele wie versprochen bis 2020

so weit wie möglich zu erreichen, müsse Bundeskanzlerin Angela Merkel

von ihren Ministerien jetzt Sofortmaßnahmen einfordern. Ein

entsprechendes Forderungspapier veröffentlichte der BUND heute

anlässlich einer Pressekonferenz in Nürnberg.

„Die Bundesregierung muss aufhören, den Klimaschutz auf später zu

verschieben. Lösungen liegen auf dem Tisch“, sagte der

BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. Angesichts der Hitzewelle, die

aktuell vielerorts zu einem Fischsterben und zu dramatischen

Auswirkungen auf die Landwirtschaft führe, zeige sich auch, dass

Deutschland auf die Auswirkungen der Klimakrise nicht ausreichend

vorbereitet sei. „Eine politische Sommerpause kann sich die

Bundesregierung nicht leisten. Jetzt müssen Lösungen präsentiert

werden, wie Deutschland seinen immensen CO2-Ausstoß in den Bereichen

Energie, Verkehr und Landwirtschaft reduziert“, sagte Weiger.

Im Energiesektor sieht der BUND die am schnellsten wirksame

Maßnahme in der Abschaltung der klimaschädlichsten Kohlekraftwerke.

Außerdem müsse für eine deutliche Reduktion des absoluten

Energieverbrauchs gesorgt werden. Im Verkehrsbereich fordert der BUND

unter anderem die Einführung eines generellen Tempolimits auf

Autobahnen, die Abschaffung der steuerlichen Besserstellung von

Dieselkraftstoff, eine generelle Erhöhung der Energiesteuer auf

fossile Kraftstoffe und eine deutliche Erhöhung der Kfz-Steuer für

Spritschlucker. Wirksame Sofortmaßnahmen seien auch im Bereich

Landwirtschaft notwendig, vor allem eine Abkehr der Bundesregierung

von ihrer Exportstrategie bei Billigfleisch. Dies könne durch die

sofortige Reduktion der Fleischproduktion von aktuell 117 Prozent auf

das Niveau des Selbstversorgungsgrades erreicht werden, so der BUND.

Eine besonders wirksame Klimaschutzmaßnahme sei die Renaturierung

und Reaktivierung von Mooren, Auen und Feuchtgebieten durch einen

Bundesnetzplan Biotopverbund, sagte der Vorsitzende des BUND

Naturschutz, Richard Mergner. „Dadurch werden der Wasserhaushalt der

Landschaft verbessert, Emissionen klimaschädlicher Gase verhindert

und die Auswirkungen extremer Niederschläge sowie Dürren

abgemildert“, so Mergner.

Angesichts des aktuellen Fischsterbens, das mittlerweile die

Artenvielfalt in der Elbe, im Rhein und in zahlreichen Seen und

Flüssen in Nord- und Südwestdeutschland bedroht, fordert der BUND

einen Stopp und die Rücknahme von Ausnahmegenehmigungen zur

Einleitung von warmem Kühlwasser in aktuell ohnehin schon überhitze

Flüsse.

