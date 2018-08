Klimakrise: Wir haben es mit einem Politikversagen der Bundesregierung zu tun (AUDIO)

Ann-Kathrin Schneider, Klimaexpertin beim Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschland (BUND), über die aktuelle Hitzewelle und den

Zusammenhang mit der Klimakrise:

Anmoderationsvorschlag: Die Hitze erreicht in diesen Tagen weiter

Rekordwerte – gleichzeitig häufen sich die Meldungen wegen

Ernte-Einbußen, Waldbränden und Fischsterben. Der Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschland (BUND) hat deshalb einen Klima-Nothilfeplan

entworfen. Darin werden Maßnahmen gefordert, die die Bundesregierung

sofort ergreifen kann, um die Auswirkungen der Klimakrise zu

begrenzen. Darüber sprechen wir mit der BUND-Expertin Ann-Kathrin

Schneider.

Erste Frage: Frau Schneider, ist die aktuelle Hitzewelle schon der

Klimawandel?

O-Ton 1 (Ann-Kathrin Schneider, 39 Sek.): Die Hitze und die Dürre,

die wir jetzt gerade hier in Deutschland erleben, sind Folgen des

Klimawandels. Die letzten drei Jahre – 2015, 2016 und 2017 – waren

die wärmsten Jahre, die je gemessen worden sind und wir müssen davon

ausgehen, dass auch dieses Jahr mit diesem heißen Sommer wieder das

wärmste Jahr wird, das je gemessen worden ist. Klimawissenschaftler

haben gesagt, dass sich die extremen Wetterereignisse wie Hitze und

Dürren in Zeiten des Klimawandels viel öfter wiederholen werden als

wenn es keinen Klimawandel gibt. Von daher müssen wir von einem

Klimawandelfolgen-Sommer ausgehen.

Zweite Frage: Was genau ist denn der Unterschied zu anderen heißen

Sommern?

O-Ton 2 (Ann-Kathrin Schneider, 49 Sek.): Das Besondere an diesem

Sommer ist, dass er sehr früh begonnen hat, also schon im April

dieses Jahr hatten wir in Pakistan Temperaturen von 50 Grad. Die

wurden noch nie auf der Welt in einem April gemessen, die 50 Grad.

Auch in skandinavischen Ländern hat der Sommer sehr früh begonnen.

Dort wurden 30 Grad gemessen, schon im Mai. Also wir haben es mit

einem sehr langen Sommer zu tun und wir haben es nicht nur mit der

Hitze zu tun, sondern auch mit der Dürre. Es hat insgesamt diesen

Sommer auf der Nordhalbkugel sehr wenig geregnet. In Litauen hat es

zum Beispiel seit April gar nicht mehr geregnet und auch in anderen

europäischen Ländern, wie auch jetzt hier bei uns in Nord- oder

Ostdeutschland hat es sehr wenig geregnet. Das Besondere ist also,

dass der Sommer sehr lang ist und die Hitze mit einer Dürre gekoppelt

ist.

Dritte Frage: Wer ist von der extremen Hitze am meisten betroffen?

O-Ton 3 (Ann-Kathrin Schneider, 39 Sek.): Also wir alle sind von

dieser extremen Hitze betroffen. Es fällt uns schwerer zu arbeiten,

wenn es so heiß ist, es ist schwieriger zu schlafen, wenn es so heiß

ist. Aber Menschen mit gesundheitlichen Problemen, ältere Menschen

oder auch Kinder sind besonders stark von dieser Hitze betroffen. Es

werden mehr Menschen in Krankenhäuser eingeliefert, wenn es so heiß

ist. Und der letzte vergleichbar heiße Sommer, den wir Europa hatten

– 2003 – da gab es 70.000 Tote aufgrund der Hitze.

Vierte Frage: Und die Natur?

O-Ton 4 (Ann-Kathrin Schneider, 37 Sek.): Besonders stark

betroffen sind die Flüsse und die Wälder. Wir hatten die ersten

Waldbrände in Europa. In Deutschland hatten wir auch schon Waldbrände

in diesem Sommer. Besonders stark gebrannt hat es jedoch in

Skandinavien, in Schweden. Jedoch auch in Griechenland und in

Portugal gab es schlimme, starke Waldbrände dieses Jahr. Neben den

Wäldern sind auch die Flüsse betroffen. Wir können in Deutschland

jetzt ein Fischsterben beobachten. Tonnenweise tote Fische werden aus

dem Rhein, der Elbe und der Alster gefischt. Die Flüsse werden

einfach zu warm, haben nicht mehr genug Sauerstoff und daran sterben

die Fische.

Fünfte Frage: Was tut eigentlich die Bundesregierung in dieser

Situation?

O-Ton 5 (Ann-Kathrin Schneider, 33 Sek.): Die Bundesregierung tut

zu wenig, wir haben es hier mit einem Politikversagen zu tun. In

allen gesellschaftlichen Bereichen reden die Menschen darüber, wie

die Hitze ihr Leben beeinträchtigt, ihr Wirtschaften beeinträchtigt,

ihre Arbeit beeinträchtigt und von der Bundesregierung hören wir

nichts zu dem Thema. Das einzige, das wir hören ist, dass das

Landwirtschaftsministerium plant, unter Umständen Dürrehilfen an die

bäuerlichen Betriebe zu geben, die am stärksten von der Hitze und der

Dürre betroffen sind. Aber insgesamt haben wir es hier mit einem

Politikversagen der Bundesregierung zu tun.

Sechste Frage: Was könnte die Bundesregierung denn tun?

O-Ton 6 (Ann-Kathrin Schneider, 57 Sek.): Die Bundesregierung

könnte sehr viel tun um den Klimawandel zu begrenzen. Leider hat sie

in den letzten zehn Jahren viel zu wenig getan. Die klimaschädlichen

Emissionen in Deutschland sind in den letzten neun Jahren

gleichgeblieben, sind also gar nicht gesunken. Im Bereich Verkehr

sind sie sogar noch angestiegen. Also wir müssen im Bereich Verkehr

zum Beispiel die Emissionen senken, mit einem generellen Tempolimit,

mit einer hohen Besteuerung von spritschluckenden Autos. Im Bereich

Energie muss die Bundesregierung sehr schnell jetzt die dreckigsten

und ältesten Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Und im Bereich

Landwirtschaft müssen wir runterkommen von der intensiven

Tierhaltung. Wir halten zu viele Tiere. Wenn man zu viele Tiere hält

in der Landwirtschaft gibt es Methan-Emissionen und die sind

klimaschädlich. Also auch in der Landwirtschaft kann ein Umbau in der

landwirtschaftlichen Produktion zum Klimaschutz in Deutschland

beitragen.

Abmoderationsvorschlag: Vielen Dank für das Gespräch, Frau

Schneider. Wer mehr über den Klima-Nothilfeplan des BUND erfahren

möchte, findet Informationen dazu unter www.bund.net/hitzepapier

Pressekontakt:

Ann-Kathrin Schneider, BUND-Klimaexpertin, Tel.: 030-27586-468,

E-Mail: annkathrin.schneider@bund.net, bzw. Katrin Matthes,

BUND-Pressereferentin, Tel.: 030-27586-531; E-Mail: presse@bund.net,

www.bund.net

Original-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell